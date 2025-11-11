La creación de empresas sube un 24,3% en septiembre en la Región de Murcia

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia subió un 24,3% en septiembre en tasa interanual con un total 261 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 32, un 10,3% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en la Región sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 261 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 4,94 millones de euros, lo que supone un 15,02% menos que en el mismo mes de hace un año (4,94 millones de capital desembolsado).

De las 32 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en la Región de Murcia, 17 lo hicieron voluntariamente; 9 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,2% en Murcia en septiembre, hasta las 64 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 31,67 millones de euros, cifra un 22,9% superior a la de septiembre del año anterior.