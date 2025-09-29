Cuatro rescates a atrapados en sus coches por las lluvias en la Región de Murcia

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado hasta las 16.00 horas de este lunes un total de 34 asuntos relacionados con el episodio de lluvias y tormentas que afecta a toda la Región de Murcia.

La mayoría de los asuntos tienen que ver con obstáculos en la vía (10), achiques de agua (6) y rescates de personas en coches rodeados por el agua (4).

Por municipios destacan los 15 asuntos Molina de Segura, siendo los más destacables el atasco que el agua ha ocasionado en la N-301 a su paso por la localidad y la inundación de los fosos de los ascensores en el Hospital Ribera de Molina tras la rotura de las bombas de achique.