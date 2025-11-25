Dos mujeres heridas tras salir una rueda de una camión sale despedida e impacta contra la ventanilla de un autobús urbano en Murcia

Dos mujeres resultaron heridas este lunes por la tarde como consecuencia de un accidente sufrido por un autobús urbano que circulaba por la avenida Miguel Indurain, en la pedanía murciana de Puente Tocinos, según informaron fuentes del 112.

El accidente ocurrió sobre las 19.00 horas como consecuencia de que un camión perdiera una rueda que salió despedida e impactó de manera violenta contra la ventanilla del autobús rompiéndola e hiriendo a estas mujeres.

Una de las mujeres heridas fue una viandante de 55 años que fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital General Universitario Reina Sofía en una ambulancia de transporte sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, y una joven de 21 años, pasajera del autobús, que fue atendida en el lugar por el personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del 061, sin necesidad de traslado.