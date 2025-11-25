Este pueblo de Murcia, entre los cinco finalistas para ganar la decoración navideña de Ferrero Rocher

Bullas (Murcia) avanza en la campaña nacional 'Juntos Brillamos Más', organizada por Ferrero Rocher, tras haber superado la primera etapa del concurso y situarse entre los cinco municipios más votados de los 17 participantes de toda España, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Gracias al apoyo de vecinos, asociaciones y simpatizantes, el municipio murciano entra oficialmente en la segunda fase del certamen, un paso imprescindible para optar a la emblemática iluminación navideña que cada año otorga la marca.

La campaña, que finalizó el pasado domingo en su fase de votaciones iniciales, contempla un proceso de selección dividido en tres etapas eliminatorias.

Bullas se prepara ahora para una nueva ronda de votaciones en la que volverán a descartarse los municipios con menor apoyo, hasta quedar únicamente dos finalistas.

En concreto, compite con los municipios de A Guarda (Galicia) Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura) y Tejeda (Islas Canarias).

La votación popular está abierta en la página oficial de Ferrero Rocher y se mantendrá activa hasta este domingo, 30 de noviembre. Cualquier persona puede participar accediendo a la web 'https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/votar'.

La gran final se celebrará el 15 de diciembre, fecha en la que se anunciará oficialmente qué municipio recibirá este año la iluminación navideña de Ferrero Rocher.

El Ayuntamiento de Bullas ha expresado su agradecimiento al apoyo mostrado y ha invitado a toda la ciudadanía a continuar votando y difundiendo la campaña en la recta final.

"Cada voto cuenta para que Bullas pueda brillar estas Navidades como nunca", ha señalado el Consistorio bullero.