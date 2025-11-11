Fallece un ciclista de 60 años tras sufrir un accidente en San Javier (Murcia)

Un hombre de 60 años ha fallecido este martes tras sufrir un accidente en El Mirador, pedanía de San Javier (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 9.50 horas alertando de que un ciclista se encontraba tendido en el suelo, sangrando por la cabeza e inconsciente.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, los sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del hombre.