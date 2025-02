Feijóo anuncia una ley de fiscalidad agraria que "alivie" la asfixia del sector agrario español

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este martes un nuevo compromiso con el sector agrícola y ganadero. Ha anunciado que están trabajando en una nueva ley de fiscalidad agraria que permitirá "aliviar los costes de la agricultura de nuestro país". Así lo ha dicho durante su visita a la empresa agrícola García Aranda S. L, situada en la localidad murciana de Librilla, que ha servido como escenario en el que ha detallado el plan con el que pretende aliviar la asfixia fiscal a la que se ven sometidos los profesionales del sector, ante el aumento de los costes de producción y de impuestos.

El líder popular ha planteado cinco medidas tras observar "cómo se abandonan las explotaciones agrarias por el incremento de los impuestos y de los costes en general, derivados tanto de las consecuencia de la guerra en Ucrania, de la inflación, de la crisis energética, y por los episodios de sequía que "persisten y continúan en zonas como la Región de Murcia".

Feijóo ha detallado que se prevé ampliar el umbral de ingresos de los agricultores y ganaderos para que puedan seguir tributando por el sistema de módulos. "No podemos penalizar con más asfixia fiscal el incremento de los costes producidos por la inflación". Asimismo, apuesta por permitir la deducción del IVA de las inversiones que se hagan en maquinaria o en los medios que se utilicen en cada explotación.

El tercer punto de la ley versa sobre que el agricultor elija cómo quiere tributar, "si por el último ejercicio o por la media de los tres últimos años. Hay que permitirles compensar los años de mayor rendimiento por los de menor, en los de peor cosecha".

Como cuarto punto de la ley constaría el impulso de la deducción del 25 por ciento de los costes de los seguros agrarios en beneficio de los agricultores españoles, y finalmente apuesta por dejar exentas de tributación las ayudas para compensar las pérdidas por inclemencias meteorológicas. "Cuando no hay cosecha, cuando es abatida por heladas o granizadas, dejamos exentas de tributación las escasas ayudas que perciben".

Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también se ha comprometido con el sector agrícola a realizar, en un plazo de un semestre, una auditoría de toda la burocracia nacional y europea "para concretar y disminuir la hiperregulación a la que está sometida el sector".

Según ha indicado, la agricultura y la ganadería española no supone en Europa "más del 2 por ciento del PIB, y sin embargo se le aplica casi el 50 por ciento de las hormas que se aplican en la Unión Europea. Algo hemos hecho mal en las últimas décadas". "Frente a un gobierno que no da un respiro, el partido mayoritario en el país quiere un alivio fiscal para los agricultores, y por eso impulsa esta ley fiscal de actividad agraria".

Reto: el relevo generacional

Uno de los retos que ha marcado el presidente del PP para el sector primario nacional y regional ha sido el relevo generacional. Según los datos que ha proporcionado, solo el 3 por ciento de los dueños de explotaciones agrarias tiene menos de 35 años, y en la ganadería, tres de cada diez jóvenes son de familias que creen que su explotación va a ser viable en los próximos años. Asimismo, ha indicado que en el sector pesquero, solo el 27% de los trabajadores tiene menos de 40 años.

"El sector necesita un plan de relevo generacional en España. Afronta grandes dificultades, retos y necesita respuestas".

"Estoy en contra de los aranceles"

Al mismo tiempo, el líder del PP nacional ha hecho mención a la crisis internacional que está viviendo Europa con la llegada al gobierno norteamericano de Donald Trump, y su amenaza arancelaria. Según ha indicado, el PP va a defender el sector agrario en España "frente a un mal gobierno, y en la Unión Europea ante su exceso de burocracia". Por eso, ha pedido "diplomacia, inteligencia y determinación".

"Estamos preocupados con el posible incremento de aranceles que la administración norteamericana aplica a otros países del mundo, y que ya ha advertido en España con el acero y el aluminio. Tenemos que trabajar para que estos aranceles no se impongan".

De esta manera, ha indicado que está "en contra de que el agro español sufra aranceles de Estados Unidos. Creo que podemos evitarlo". En ese sentido, ha apelado a los grupos políticos a defender también el interés del mercado nacional y no dar por bueno todo lo que se impone. "A los agricultores no les va a servir de nada los insultos del Gobierno de España a la administración norteamericana ni tampoco el silencio cómplice de partidos como Vox, que dice que todo lo que hacen está bien. A España no se la defiende con proclamas ni pancartas, sino con políticas, diplomacia e inteligencia", ha insistido.

Estoy en contra de las exigencias burocráticas y reglamentarias innecesarias de la Unión Europea para el sector agroalimentario español".