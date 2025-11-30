Ferraz se encomienda a Lucas como su baluarte en la Región de Murcia

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ha señalado este domingo, durante la celebración de la Fiesta de la Rosa, que "la falta de gestión de López Miras pone en riesgo la vida de la ciudadanía y lo hemos visto en el hospital de Santa Lucía".

Lucas, que ha estado acompañado del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el secretario general del PSOE de Murcia, Ginéz Ruiz, ha afirmado que "diez años después del último incendio y el Gobierno regional del PP no ha tomado ni una sola medida para evitar que ocurriera de nuevo. ¿Cómo se puede mantener en la fachada de un hospital un material que favorece la propagación de las llamas?".

Para Lucas, "es un hecho gravísimo y tiene que asumir responsabilidades políticas", por eso ha hecho un llamamiento "a toda la sociedad progresista y a todas las personas que quieren una Región con más justicia social, con más calidad de vida y con más oportunidades".

"El Partido Popular está agotado, sin proyecto y sin ilusión. Treinta años después, la Región está estancada. Tenemos un presidente, en esta Región, que no gestiona, que vive del llanto, de la confrontación y de los titulares. Y esa falta de gestión la sufrimos cada día", ha aseverado.

"La sufrimos cuando no conseguimos una cita médica; cuando nuestros centros educativos sufren temperaturas extremas; cuando no llegan las ayudas a la dependencia; cuando no tenemos transporte público digno; o cuando nuestros hijos no pueden acceder a una vivienda", ha explicado el secretario general del PSRM.

"Frente a la inacción y confrontación del PP, ofrecemos soluciones a los retos de esta tierra. Tendimos la mano al Gobierno regional para aprobar los presupuestos de 2025. Propusimos un acuerdo sin líneas rojas, sin condiciones, para evitar a la ultraderecha. Lo hicimos porque nos preocupa nuestra Región. Porque nos duele. Porque no queremos que nuestros hijos e hijas crezcan en una sociedad enferma por el odio", ha recordado.

"Ahora hemos vuelto a hacerlo con uno de los mayores problemas de la Región: la vivienda. Hemos presentado un decálogo para facilitar el acceso a la vivienda. Diez medidas que se pueden poner en marcha de inmediato. Solo hace falta voluntad política. Mientras López Miras ofrece viviendas de 90 m2 a 180.000 euros, nosotros proponemos una ayuda directa de hasta 36.000 euros para la primera vivienda", ha añadido.

Lucas ha defendido esta medida "de choque, eficaz y realista, que da solución a uno de los principales obstáculos: la entrada de una vivienda. Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros desde el Gobierno regional a partir de 2027. Que nadie lo dude", ha detallado.

El secretario general del PSRM, ha realizado estas declaraciones durante la celebración de la Fiesta de la Rosa, dentro de las conmemoraciones de la Agrupación Murcia Este, por su 25 aniversario, "por esos 25 años trabajando sin descanso para mejorar la vida de los murcianos y de las murcianas. Gracias por defender nuestros valores de justicia social, democracia e igualdad de oportunidades".

También ha tenido una mención especial para una de sus militantes más destacadas, María González Veracruz, actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a la que ha agradecido su "compromiso y pasión por tu agrupación, tu compromiso con el Partido Socialista y tu labor como secretaria de Estado del Gobierno de España de la que todos los socialistas nos sentimos orgullosos".

El acto ha contado con la participación del secretario general del PSOE en el municipio de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, al que ha ofrecido su apoyo "para seguir construyendo una Murcia con más calidad de vida, con más oportunidades, y con futuro".

También del secretario de Política Federal del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, al que ha agradecido "su papel determinante en uno de los momentos más decisivos de nuestra historia reciente: el final de ETA", así como que haya "defendido la libertad, la democracia y la convivencia hasta las últimas consecuencias".

"En la Región de Murcia estamos viendo cómo crecen los discursos de odio. Discursos que dividen, que ponen en riesgo la convivencia y que atentan contra los valores democráticos. Por eso, tu presencia aquí es más necesaria que nunca", ha resaltado el dirigente socialista.

"La Región necesita una nueva etapa. Necesitamos dejar atrás 30 años de parálisis, desigualdad y precariedad. Necesitamos poner fin a las políticas del odio que aplica el Partido Popular. Ante un Partido Popular agotado y devorado por la ultraderecha, nosotros somos la alternativa de la mayoría social, la que apuesta por la centralidad, por el sentido común, por el progreso, por la convivencia, por la democracia", ha defendido Lucas.

"Las próximas elecciones autonómicas no son unas elecciones más. Nos jugamos mucho más que un gobierno, elegimos un modelo de sociedad y un modelo de Región. Elegimos entre el pasado más oscuro de nuestra historia y un futuro de derechos, libertades y calidad de vida. En esos comicios los ciudadanos y las ciudadanas tendremos que elegir entre un gobierno de ultraderecha o un gobierno del PSOE, no hay más opciones", ha asegurado.

"Os pido que sigamos siendo valientes, valientes para unir a toda la izquierda, a toda la sociedad progresista, a todas las personas que quieren una Región con más justicia social, con más calidad de vida y con más oportunidades. Valientes para volver a ilusionar, porque estamos preparados y porque juntos lo vamos a conseguir", ha concluido el secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia.