Acceso

Región de Murcia

SOS Desaparecidos

Final feliz para Jonnattan: el joven desaparecido en Murcia aparece en buen estado

Ha sido localizado en el barrio de Barriomar de la capital

Cartel difundido por SOS Desaparecidos REMITIDA / HANDOUT por SOS DESAPARECIDOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 09/11/2025
Cartel difundido por SOS DesaparecidosSOS DESAPARECIDOSEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

El joven de 30 años al que se buscaba después de haber sido visto por última vez en Murcia ha sido encontrado en buen estado en Barriomar, un barrio de la capital, según han informado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Fue la Policía Local de Molina de Segura la que alertó este pasado domingo de la desaparición de Jonnattan al que se le había visto por última vez el pasado martes en Murcia.

La alerta fue también difundida por SOS Desaparecidos que también ha informado de que ha sido localizado.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas