El Gobierno murciano exige al Ministerio inversiones aeroportuarias "al mismo nivel" que en el resto de aeropuertos

El Gobierno regional ha exigido hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad inversiones en materia aeroportuaria al mismo nivel que en el resto de aeropuertos. Así lo indicó hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que solicitó que incluya al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) en sus nuevos planes de inversiones como lo hace con el resto de aeródromos de la red Aena.

"Se trata de una infraestructura estratégica para el desarrollo de la Región que requiere de un tratamiento por parte del Ministerio en igualdad de condiciones que el resto de aeropuertos para garantizar la igualdad de oportunidades en competitividad y crecimiento, porque todos formamos parte de la red estatal", explicó el responsable regional.

García Montoro ha indicado que "no vamos a permitir que se invierta en todos los aeropuertos nacionales menos en el de la Región de Murcia", y pidió que "el esfuerzo inversor del Ministerio en materia aeroportuaria tenga también reflejo en una infraestructura esencial para la Región de Murcia".

El consejero, tras analizar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), solicitará oficialmente que destine al AIRM los recursos que sean necesarios para captar nuevos tráficos y mejorar la operatividad con el fin de promover el destino turístico regional.

Así, García Montoro denunció "el agravio comparativo al que nos tiene acostumbrado el Gobierno central de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras, ya sean de índole aeroportuaria, ferroviaria o de autovías".

"Somos la Comunidad peor financiada de España y el Ministerio no realiza las inversiones necesarias para mejorar el gran déficit en conectividad y transporte que tiene nuestra Región", lamentó García Montoro.

En este sentido, reclamó "un mayor esfuerzo para atraer aerolíneas y servicios a nuestro aeropuerto con bajadas de tasas e incentivos que eviten episodios como los sucedidos hace semanas con la aerolínea Ryanair".