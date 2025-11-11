El Gobierno regional defiende el agua como "factor decisivo" para la competitividad del sector agroalimentario

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha participado en la presentación de un informe elaborado por PwC titulado 'La industria alimentaria en la Región de Murcia: impacto socioeconómico, tendencias y retos de futuro', que analiza la relevancia y los desafíos de uno de los sectores clave de la economía regional donde ha subrayado la "importancia estratégica del agua como un factor decisivo para la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario de la Región de Murcia".

Rubira ha destacado que este informe "demuestra con datos el peso real de la industria alimentaria en nuestra Región y su estrecha vinculación con el sector agrario", y ha señalado que el Gobierno regional "mantiene un firme compromiso con esta industria, uno de los grandes motores económicos de la Región de Murcia", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Según el documento, la industria alimentaria representa el 32 por ciento de la facturación manufacturera regional, genera más de 27.000 empleos directos y aporta el 11 por ciento del PIB regional. Además, por cada euro de riqueza que produce, se multiplican casi tres en el conjunto de la economía regional, lo que evidencia su capacidad para generar crecimiento y oportunidades en todo el territorio.

Sin embargo, la consejera ha subrayado que el estudio también pone de relieve "un reto crucial para el presente y el futuro de la Región de Murcia: la falta de agua en cantidad y calidad suficientes".

En este sentido, Rubira ha afirmado que "sin agua no hay agricultura, pero tampoco hay industria alimentaria, empleo, ni desarrollo". "No es justo que la comunidad que mejor trata el agua sea la más maltratada", ha asegurado la consejera, quien ha alertado sobre "dos grandes amenazas: el recorte al Trasvase Tajo-Segura y la reducción en la extracción de agua de los acuíferos".

En este sentido, Rubira ha apuntado que la Región de Murcia es la que más regenera, la que mejor utiliza el agua y donde más se ha invertido en tecnologías para reducir los consumos. En la actualidad, el 87 por ciento de los regadíos en la Región de Murcia son sistemas modernos y localizados con los que reducir el consumo de agua, a los que se suman sistemas como sondas de humedad para seguir avanzando hacia una mayor eficiencia hídrica.

"Garantizar agua es garantizar industria, empleo e inversión, porque este informe de PwC demuestra que cada litro de agua en la Región de Murcia se transforma en crecimiento económico y en futuro para miles de familias", ha concluido Rubira.