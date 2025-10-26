Acceso

La Guardia Civil investiga la muerte de una joven de 19 años en Librilla

La mujer fue encontrada sin vida en una vivienda con signos de violencia

Investigan la muerte la joven de 19 años encontrada sin vidaEuropa Press
La Guardia Civil está investigando la muerte de una joven, de 19 años de edad, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en una vivienda del municipio de Librilla, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Al parecer los hechos se habrían producido a primera hora de la tarde, sobre las 15.30 horas y, en estos momentos, la Benemérita está investigando las causas de su muerte. Tampoco ha trascendido si la vivienda en la que ha sido hallada la joven era su residencia habitual.

