La Guardia Civil investiga presuntos vertidos de la depuradora de Torre Pacheco al Mar Menor

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), dependiente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ha abierto una investigación para esclarecer presuntos vertidos desde la depuradora de Torre Pacheco (Murcia) al Mar Menor, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la operación.

En concreto, UCOMA lleva a cabo esta investigación en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia y en el marco de la misma han sido llamados a declarar diferentes cargos de la administración, entre los que se encuentra la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el ex director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Francisco Marín.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha confirmado que han sido llamados varios responsables municipales y autonómicos en el marco de "una investigación sobre supuestos vertidos del municipio de Torre Pacheco a la rambla de El Albujón".

En declaraciones a los medios decomunicación durante un acto municipal, Arroyo ha explicado que este miércoles tuvo "la oportunidad" de explicar que el Ayuntamiento de Cartagena "no tiene ninguna responsabilidad en depuradoras que no son de su titularidad y que no gestiona".

En este sentido, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia, dictó una sentencia en julio de 2023 que "dice expresamente que el Ayuntamiento de Cartagena no tiene ninguna responsabilidad en los vertidos que pudiera realizar esa depuradora de Torre Pacheco a la rambla de El Albujón".

"Lo que sí sabemos es que esa depuradora del municipio de Torre Pacheco tiene autorizado un punto de vertido por la Confederación Hidrográfica del Segura, que depende del Ministerio, y lo sabemos porque Esamur, en 2008, conectó la red de saneamiento de La Puebla a la depuradora", ha manifestado la regidora de la ciudad portuaria.

"Y nosotros, como Ayuntamiento, pagamos cada año un canon por el uso del punto de vertido que tiene autorizado por la Confederación Hidrográfica esa depuradora de Torre Pacheco que gestiona Esamur", ha añadido.

Por tanto, ha enfatizado que el Ayuntamiento de Cartagena "no es responsable de las depuradoras que no están en su término municipal ni que gestiona directamente, y lo dejó muy claro el Tribunal Superior de Justicia el pasado año en una sentencia firme".

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha confirmado que ha sido llamado a declarar en el marco de esta operación el ex director general de Medio Ambiente, Francisco Marín. Además, según ha podido saber Europa Press, el Seprona habría recabado documentación a la CHS sobre los vertidos de la depuradora de Torre Pacheco al Mar Menor.