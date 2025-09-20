Un hombre de 50 años resulta herido en el aeródromo de Totana golpeado por una avioneta

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido y trasladado a un centro hospitalario a un varón, de 50 años de edad, que ha resultado herido en un aeródromo situado en el municipio de Totana.

A las 10.28 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' alertó del suceso. Al parecer, una avioneta que realizaba una maniobra de marcha atrás había golpeado a una persona, hiriéndole en la nalga y el pie.

Al lugar se desplazó una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras estabilizar al herido, un varón de 50 años, politraumatizado, fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.