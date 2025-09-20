Sucesos
Un hombre de 50 años resulta herido en el aeródromo de Totana golpeado por una avioneta
El aeroplano estaba haciendo una maniobra marcha atrás
Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido y trasladado a un centro hospitalario a un varón, de 50 años de edad, que ha resultado herido en un aeródromo situado en el municipio de Totana.
A las 10.28 horas, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' alertó del suceso. Al parecer, una avioneta que realizaba una maniobra de marcha atrás había golpeado a una persona, hiriéndole en la nalga y el pie.
Al lugar se desplazó una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras estabilizar al herido, un varón de 50 años, politraumatizado, fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
