Un incendio calcina el material de reciclaje en una planta de Fortuna

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) han controlado el incendio declarado esta madrugada en el exterior de una planta de reciclaje, ubicada en el término municipal de Fortuna. El fuego ha calcinado el material que albergaba la nave en el exterior, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 recibía casi medio centenar de llamadas informando del incendio a partir de las 2:10 horas de la pasada madrugada. Al lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que confirmó el fuego, informó de que ardía material almacenado en el exterior de la nave y la necesidad de medios de extinción.

De forma que se movilizaron bomberos del CEIS procedentes de los parques de Abanilla y Molina de Segura, con un total de nueve efectivos y un sargento con cinco vehículos de extinción.

Finalmente, los bomberos consiguieron controlar el incendio, por lo que no hay peligro de extensión y se encuentran trabajando en el mismo tres bomberos con dos vehículos de extinción.