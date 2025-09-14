Las lluvias regresan en la tarde de este domingo a la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 14 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde hay una pequeña probabilidad de chubascos aislados por la tarde.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde, con intervalos moderados.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.