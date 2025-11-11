López Miras destaca el empuje empresarial de Águilas como "uno de los grandes motores económicos de la Región de Murcia"

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, clausuró anoche la cuarta Gala de la Economía Aguileña, donde ensalzó el "empuje" del tejido empresarial local como "uno de los grandes motores económicos y sociales de la Región de Murcia".

Esta cita tiene como objetivo visibilizar la labor de personas y empresas que, con su esfuerzo e innovación, contribuyen al desarrollo del municipio, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

López Miras, quien felicitó a los premiados por "cohesionar un territorio, crear sociedad y favorecer la convivencia", reafirmó el compromiso del Gobierno regional para seguir impulsando medidas concretas en beneficio de autónomos y pymes.

El presidente reconoció la labor de las entidades organizadores de la gala, la Asociación Profesional de Comerciantes e Industriales de Águilas (ACIA) y la Asociación de Hostelería y Turismo de Águilas (HosteÁguilas), y aseguró que "vamos a seguir colaborando como hasta ahora".