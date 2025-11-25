Mañana nublada con lluvias, tarde despejada en la Región este martes 25 de noviembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 25 de noviembre, cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior durante la primera mitad del día, sin descartarlas en el litoral, tendiendo a abrirse claros a lo largo de la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en las sierras y en ascenso en el resto, y las máximas registrarán pocos cambios. Los vientos soplarán moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.