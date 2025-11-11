Martes soleado y frío en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 11 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.