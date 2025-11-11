El tiempo
Martes soleado y frío en la Región
Las temperaturas sin cambios
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 11 de noviembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos de componente sur por la tarde.
En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar