El tiempo
Un martes con tormentas de madrugada y sol y fresquito para empezar el otoño en la Región
Máximas de 27 grados en Lorca
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 23 de septiembre, cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas, más probables de madrugada, cuando pueden ser localmente fuertes, abriéndose claros y disminuyendo la probabilidad de precipitaciones por la tarde.
Las temperaturas irán en descenso, si bien las mínimas no registrarán cambios a nivel local, y los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.
