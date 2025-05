El PP murciano mejoraría en unas elecciones generales anticipadas

El Partido Popular en la Región de Murcia mejoraría sus resultados, en caso de que se celebrasen a día de hoy elecciones generales en España. Así lo recoge el último barómetro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM (OBEDE), que refleja también un descontento generalizado de los murcianos con la gestión política del Gobierno de Pedro Sánchez.

La encuesta se ha basado en entrevistas a 800 personas de diferentes tramos de edad, que viven en la comunidad y que se ha llevado a cabo entre los días 29 de abril y el 22 de mayo. De acuerdo a este sondeo, si se convocasen ahora comicios a nivel nacional, el PP regional obtendría un 45,5 por ciento de los votos, frente al 24 por ciento del PSRM-PSOE y el 19,2 por ciento de VOX.

Solo el Partido Popular en la Región crece en intención de voto respecto al resto de formaciones, que descienden en número de apoyos. Si se trasladase al número de escaños, el PP de Fernando López Miras conseguiría «rascar» un diputado más en Madrid y pasaría de 4 a 5 escaños. Tanto PSOE como VOX igualarían sus anteriores resultados, con 3 y 2 diputados respectivamente. Sin embargo, formaciones como SUMAR y Podemos en la Región se quedarían fuera del Congreso, según este barómetro.

Panorama polarizado

Los autores de esta encuesta hablan de un panorama «polarizado» en la Región de Murcia y reflejan una más que evidente consolidación de los populares en la comunidad. De hecho, en algunos de los comentarios que preceden al estudio, aseguran que «el sondeo ilustra con crudeza el coste de la desunión: la fragmentación del voto a la izquierda del PSOE no solo deja sin voz a casi 70.000 electores, sino que regala ventaja al bloque conservador en un territorio ya de por sí inclinado hacia la derecha».

El Gobierno regional también hace una valoración muy positiva de estos datos. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «el PP consolida su liderazgo y también el presidente Fernando López Miras continúa siendo el más conocido y el mejor valorado entre los líderes regionales y nacionales». Además, Ortuño quiso resaltar una de las cifras más significativas de este estudio y es que un 54 por ciento de los encuestados se muestran partidarios de un adelanto electoral nacional. En este sentido, el consejero de Presidencia hizo la siguiente lectura sobre este asunto. «Esto demuestra que, para una amplia mayoría, la situación nacional es insostenible. También quisiera destacar, por citar algún otro aspecto, que la vivienda y el paro son los principales problemas de los ciudadanos en la Región», apuntó el portavoz, quien defendió la gestión del Ejecutivo presidido por López Miras, como un ejemplo de crecimiento y prosperidad para la Región de Murcia.

«Sin agua, no hay futuro»

Marcos Ortuño aprovechó también su intervención para hacer nuevamente una defensa a ultranza del trasvase Tajo-Segura como una infraestructura esencial para el territorio, 24 horas después que el líder del Ejecutivo regional llevase las reivindicaciones hídricas de la comunidad hasta Venecia (Italia), en una reunión enmarcada en el Comité Europeo de las Regiones.

Ortuño aseguró que «la Región de Murcia es lo que es a día de hoy, gracias al Trasvase. Sin el Trasvase no hay futuro para esta tierra. El portavoz regional arremetió contra los socialistas murcianos por su voto en contra del «blindaje» al acueducto hace unos días en el Congreso. «Es, a nuestro entender, el PSOE quien ha roto esa unidad. Y, además, ¿ahora qué es lo que nos están ofreciendo? Ahora nos están ofreciendo desaladoras, pero yo creo que todavía no se han enterado de que el Trasvase no puede ser sustituido por desaladoras», criticó Marcos Ortuño, que calificó como «desaladoras fantasmas» las anunciadas por el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, la semana pasada, tras una reunión precedente con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Para el Gobierno regional, la desalación no es una alternativa viable para sustituir el recorte en los envíos de agua al Levante. En opinión de Ortuño, «el PSRM carece de voz propia y solo sigue los dictados de Pedro Sánchez, aunque esto suponga ir en contra de los intereses de todos los murcianos», concluyó.