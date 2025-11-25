Nace el distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' para promocionar la ruta de peregrinación y el Año Jubilar

La Fundación Camino de la Cruz de Caravaca ha presentado el distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' en un acto que ha presidido la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y que ha incluido la firma de un acuerdo de colaboración con el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, primera entidad que se adhiere a este sello.

Durante su intervención, Conesa ha explicado que "se inicia de este modo la creación de alianzas estratégicas con la sociedad, instituciones y colectivos profesionales, lo que supone un pilar fundamental para la Fundación Camino de la Cruz en su labor de promoción y difusión de la imagen y valores del Camino, del Año Jubilar y de Caravaca", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Este convenio implica establecer una relación de colaboración entre la Fundación y el Colegio para la promoción conjunta mediante la inclusión del sello 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' en los canales de comunicación, instalaciones o productos del Colegio y su participación en acciones de visibilidad y actividades vinculadas al Camino que se estimen convenientes.

La consejera ha indicado que el distintivo 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca' "simboliza ese compromiso compartido con toda la sociedad, invitando a más entidades a sumarse a esta estrategia conjunta que promueve la cooperación y hace visible el trabajo colectivo para consolidar el Camino como un eje vertebrador de desarrollo social y turístico".

Estas colaboraciones tienen por objetivo dinamizar el proyecto como motor cultural, turístico y social para toda la Región. A través del trabajo conjunto, se reforzarán las vías de difusión para alcanzar mayor audiencia y diversidad de públicos, ampliando el impacto en los medios de comunicación y el compromiso de distintos sectores económicos y sociales.

El convenio permite a las instituciones que se adhieran incorporar el sello oficial de 'Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca', facilitado y autorizado siempre por la Fundación, en los soportes (digitales, impresos) que considere y difundirlo de forma coherente con su imagen oficial.

Asimismo, la consejera ha recordado que el presente año se ha mantenido un constante flujo de visitantes a Caravaca de la Cruz que acreditan haber recorrido el camino en las distancias de 50 kilómetros a pie o más de 100 en bicicleta, con más de un millar de 'caravaquensis' certificadas.

Al tiempo, el Gobierno regional, el Ayuntamiento y la Fundación establecieron un calendario de actividades en Caravaca de la Cruz y en torno al Camino para seguir atrayendo visitantes y peregrinos. Eventos musicales, deportivos y gastronómicos que han supuesto "una ocupación completa" en establecimientos y alojamientos durante los días de celebración, en la ciudad y la comarca.

El convenio ha sido suscrito por la presidenta de la Fundación y consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa; el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el decano del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, Miguel Massotti.