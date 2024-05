«Necesitamos a eurodiputados que defiendan el campo con uñas y dientes»

Elegido hace apenas una semana como nuevo presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández Navarro (Murcia) conoce bien el trabajo agrícola -concretamente el citrícola-, y lo que este necesita para mejorar la productividad. Toma el relevo de José Martínez Quiñonero con un objetivo claro: defender los intereses del sector primario de la Región, atraer a los jóvenes y, sobre todo, exigir el agua que el campo se merece.

¿Qué retos asume de la anterior presidencia de ASAJA Murcia?

Tenemos muchos retos, pero el principal, sin duda, es el agua. Es necesario conseguir desarrollar el Plan Hidrológico Nacional, y defender por encima de todo el trasvase Tajo-Segura, que es fundamental para el sector agroalimentario murciano y no se toca. Además, tenemos que trabajar con intensidad para hacer atractiva la profesión de agricultor y ganadero, fomentando un fluido relevo generacional en nuestro sector primario. Vamos a seguir abanderando la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, que son nuestra prioridad.

¿Qué proyectos personales quiere poner en marcha?

Me caracterizo por ser dialogante y tener mucho consenso, por eso vamos a trabajar en equipo, y sin duda voy a contribuir a mejorar la crítica situación que está viviendo actualmente el sector del limón. El arranque de árboles no es la solución, necesitamos una reestructuración del sector, un equilibrio entre oferta y demanda, y también impulsar más tanto el mercado nacional como abrir nuevos mercados de exportación. En estos difíciles momentos necesitamos que se acabe con la presión fiscal que soportan los citricultores.

¿Qué medidas reclama a las administraciones frente a la sequía?

Es necesario y urgente recuperar el Plan Hidrológico Nacional, para que el agua llegue de las cuencas excedentarias a las deficitarias. Además, tenemos que seguir defendiendo el Trasvase Tajo-Segura, que es intocable y fundamental para el sector agrícola de la Región de Murcia.

«Se está cometiendo un auténtico 'dumping social' y urge implantar tasas arancelarias a importaciones de terceros países»

¿Y frente a la competencia de exportaciones de terceros países?

En primer lugar, hay que decir claramente que se está cometiendo un auténtico ‘dumping social’, por lo que desde ASAJA Murcia entendemos que es de máxima importancia que se pongan en marcha tasas arancelarias para las importaciones de cítricos de terceros países. Al mismo tiempo, hay que intensificar los controles fitosanitarios para evitar que entren plagas y enfermedades al mercado europeo.

El sector cítrico regional es uno de los más damnificados, ¿Qué medidas a medio y largo plazo hay que implantar para su supervivencia?

En primer lugar, es vital hacer un control de todas las importaciones de limones de la Unión Europea, hay que establecer ayudas directas a los productores de limón de la Unión Europea como consecuencia de los efectos de la Guerra entre Rusia y Ucrania, así como ayudas agroambientales para el mantenimiento de plantaciones tradicionales de limoneros. Seguidamente, llevar a cabo un control y supervisión oficial del correcto etiquetado de origen de los limones en el mercado de la Unión Europea. Desde ASAJA rechazamos como principal medida el arranque de plantaciones, dadas sus graves consecuencias económicas, sociales y medio ambientales. Por otra parte, es muy importante que se lleve a cabo una reducción del módulo de IRPF para productores de limón correspondiente a la campaña 2023 por inclemencia meteorológica de sequía.

Foto de familia de la nueva Junta Directiva de Asaja Murcia, con Juan de Dios como nuevo presidente AsajaMurcia

Los costes de producción son, muchas veces, inasumibles. ¿Qué soluciones proponen para evitar la quiebra?

Es difícil que se produzca una disminución de los costes productivos, teniendo en cuenta los conflictos bélicos que hay en este momento y la inflación que estamos soportando. Necesitamos ayudas directas a los agricultores y que se recupere rentabilidad y competitividad, para lo que necesitaremos seguir manteniendo calidad y seguridad alimentaria en nuestros productos.

¿Es grave la falta de relevo generacional?

Sí, por supuesto. Necesitamos un importante relevo generacional en nuestras explotaciones, y para ello, tenemos la responsabilidad de hacer atractiva la profesión de agricultor. Tenemos que rejuvenecer el campo, modernizar las explotaciones y que sea una profesión atractiva para las nuevas generaciones.

«Tenemos que ofrecer a los jóvenes un sector primario atractivo, interesante y rentable para trabajar»

¿A los jóvenes les interesa el sector primario?

Hay que ofrecer a las nuevas generaciones un sector primario rentable, competitivo e interesante para trabajar, y ese es el mayor desafío al que nos enfrentamos. Y en ese sentido, necesitaremos que la Administración se involucre todavía más.

¿Podría la Región de Murcia dejar de ser la Huerta de Europa?

No lo vamos a permitir, pero la sequía y la el avance del desierto son dos grandes problemas. Hay que seguir apostando por mantener nuestra industria agroalimentaria, y no permitir las masivas importaciones de terceros países en la Unión Europea. Hay que dar prioridad a nuestras producciones y no a las de terceros países.

«La sequía y el avance del desierto son dos grandes problemas para la Región de Murcia»

¿Qué importancia tiene para la agricultura las elecciones europeas del 9-J?

La agricultura es vital, y la Unión Europea es esencial para el campo español y europeo, por eso las elecciones europeas son importantísimas, pero necesitamos tener unos eurodiputados que nos defiendan con ‘uñas y dientes’ y no se permita que los países terceros inunden el mercado europeo con productos agroalimentarios que no tienen la calidad ni la seguridad alimentaria, que sí tienen los nuestros.