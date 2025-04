La otra cara de las Fiestas de la Primavera: el PSOE denuncia falta de transporte y basura en la calle

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha tildado de "fracaso" el dispositivo de transporte y limpieza del Ayuntamiento de Murcia para las Fiestas de Primavera. Ruiz ha señalado que desde el consistorio "prometieron hacer historia y lo han logrado" y ha criticado "autobuses colapsados, calles convertidas en urinarios y contenedores desaparecidos en zonas clave".

Para el concejal socialista "la falta de previsión fue evidente: familias atrapadas sin transporte, paradas saturadas, jóvenes peregrinando a pie de madrugada y una Policía Local que advertía a los usuarios de que no pasaría ningún autobús". También ha apuntado al sistema de lanzaderas nocturnas, que "no tenía horarios ni frecuencias claras, fue directamente un "sálvese quien pueda"", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

En cuanto a la limpieza, para Ruiz "el panorama fue igual de desolador: basura acumulada durante días, baños insuficientes y olores insoportables". "Murcia se convirtió en un estercolero al aire libre", ha apuntado el portavoz socialista que ha acusado al PP de "preparar ya el maquillaje de cifras, pero quienes vivieron este desastre no se dejarán engañar por estadísticas triunfalistas".

Por otra parte, ha señalado que el PSOE propuso en marzo refuerzos en transporte, limpieza y seguridad, "y se nos dijo que exagerábamos".

A todo esto, Ruiz ha sumado la venta duplicada de sillas en el desfile del miércoles algo que, ha señalado, "antes era portada y hoy se quiere silenciar".

"Criticamos para construir. Las fiestas de Murcia merecen planificación, no propaganda", ha subrayado el portavoz del PSOE, quien, en este sentido, ha explicado que el objetivo de estas críticas "no es otro que corregir los fallos para que todo mejore. Es precisamente nuestro amor por las fiestas de Murcia lo que nos lleva a señalar las cosas que no han funcionado bien", ha finalizado.