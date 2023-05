El PSOE murciano mira a las generales tras la debacle: "El partido está más fuerte"

Toca mirar al 23J. Así lo asume el PSRM-PSOE en la Región de Murcia, que durante la Comisión Ejecutiva Regional celebrada este lunes el secretario general, José Vélez, aseguró que el partido "se repone con la unión y fortaleza para seguir trabajando por la ciudadanía, tanto en los municipios como en la Región", y deja claro que está "más fuerte y unido que nunca, a pesar de la adversidad". Una adversidad que ha dejado al partido con 13 diputados, cuatro menos de los que consiguió en las pasadas elecciones de 2019, impidiendo la suma de fuerzas en la izquierda para plantearse formar gobierno.

"Siempre respetaremos la voluntad de la ciudadanía y desde la oposición seguiremos trabajando para mejorar la Región y sus municipios", reza el comunicado del PSOE, en el que se pone de manifiesto que con motivo de la próxima convocatoria de las elecciones generales, el partido "estará a la altura de las circunstancias, porque los españoles nos jugamos seguir avanzando o someternos a las políticas de la derecha y la ultraderecha".

No obstante, también hace una lectura de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales y reconoce que el resultado "no ha sido el que esperábamos, pero trabajaremos con todas nuestras fuerzas para no defraudarles". Por ello, ha señalado que abrirá "un período de escucha y reflexión para decidir el mejor camino para recuperar la confianza de la ciudadanía".

Tanto en la Comunidad Autónoma como en los ayuntamientos que no gobierne, advierten los socialistas que serán oposición "útil, leal y constructiva, pero no vamos a consentir, de ninguna de las maneras, que esta Región retroceda en los derechos y libertades que hemos conseguido. Si PP y Vox intentan recortar estos derechos nos tendrán enfrente".

Tras mostrar su agradecimiento a las mujeres y hombres que han depositado en las urnas su confianza en el partido, también destaca "ese cariño, energía y fuerza que nos ha transmitido la ciudadanía durante todas estas semanas" y felicita a los compañeros que han ganado las elecciones en sus municipios. "Han hecho un magnífico trabajo y nos sentimos muy orgullosos de ellas", dice.