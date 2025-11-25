El PP reclama el cuartel de la Guardia Civil en Cartagena: "Solo hay un solar abandonado, lleno de matorrales, insectos y ratas"

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha mostrado, en su pregunta a la secretaria de Estado de Seguridad Ana María Calvo en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, su indignación ante los "retrasos" en la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena.

"Cómo promete que hará el acuartelamiento sin poner una fecha de inicio ni tener presupuesto; no la creemos, basta ya de mentiras y castigos de Sánchez", ha dicho en su intervención.

Y es que, recuerda, "más de dos años después, donde estuvo la casa cuartel solo hay un solar abandonado, lleno de matorrales, insectos y ratas", por lo que ha insistido en que pese al compromiso de la secretaria de Estado en que el cuartel se construirá "no la creemos, porque siguen sin dar fecha de inicio de las obras ni establecer un presupuesto concreto".

"En verano de 2023 se decretó la ruina de las antiguas instalaciones de la Benemérita en la calle Ángel Bruna y las consecuencias fueron terribles: desalojo y demolición inmediata de los edificios, 66 guardias civiles y sus familias se quedaron en la calle y todos los servicios desperdigados por la comarca", ha recordado el senador.

Y es que, ha cuestionado, "igual que nos teníamos que creer las promesas de su antecesor en el cargo, el señor Rafael Pérez, cuando hace dos años nos aseguró que el cuartel se iba a reconstruir por el procedimiento de urgencia, y que iba a estar listo en 30 meses, plazo que vence en enero".

Bernabé se ha preguntado "qué han hecho con los 32 millones de euros que el Consejo de Ministros había aprobado para las obras, se les perdieron por el camino, o más bien se los llevaron a Cataluña y al País Vasco para pagar sus deudas con sus socios separatistas para que Sánchez pueda seguir en La Moncloa".

También ha cuestionado que si el proyecto "estaba ya redactándose para poder licitar la construcción por la vía de urgencia, la anularon de repente y sin justificación alguna, dejándolo literalmente en una vía muerta de la que con ustedes no va a salir".

"Hace un par de meses nos respondieron a la pregunta que les formulamos sobre la casa cuartel diciéndonos que ni está, ni se la espera", ha apuntado Bernabé, que ha preguntado "cómo se interpreta que nos digan que no está prevista su ejecución en las previsiones de infraestructuras de su ministerio ni a corto, ni a medio plazo y ahora nos digan que sí", ha apostillado.

Bernabé ha destacado que "cientos de miles de personas exigen al Gobierno de Sánchez recuperar la seguridad ciudadana que solo pueden proporcionarnos esas instalaciones de las que hoy carecemos".

"Ya estamos hartos de las mentiras y los castigos de Sánchez, que los sufrimos a diario con todas las infraestructuras que dependen de ustedes y que nunca llegan", ha señalado Bernabé, que defiende que esta casa cuartel, el AVE, la ZAL, la Ciudad de la Justicia, la ampliación del Puerto y tantas otras "solo empezarán a ser una realidad el día en que los españoles vayamos a votar y ustedes, los socialistas, terminen en el rincón de pensar".