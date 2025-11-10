El PP regional hace suya la nueva propuesta para autónomos

España cuenta en la actualidad con 3,4 millones de autónomos, que son las cifras que ha puesto sobre la mesa este lunes el Partido Popular de la Región de Murcia. Su portavoz, Miriam Guardiola, que ha comparecido en rueda de prensa junto diputados y senadores del PP, ha calificado a los trabajadores por cuenta propia "como personas valientes, luchadoras que, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, levantan día a día la persiana". Todo esto, dicen los populares, a pesar de "las trabas" del Gobierno de Sánchez, del que denuncian su "voracidad fiscal", porque las subidas de impuestos ya se cuentan por 90, según apuntan desde el Partido Popular.

Miriam Guardiola ha hecho alusión a la pretendida subida de las cuotas a los autónomos que anunció el Ejecutivo de Sánchez hace unos días y de la que finalmente se ha desdicho. “El gobierno de España tuvo que recular y tuvo que rectificar”, ha criticado Guardiola. Desde el Partido Popular han visto cómo este error gubernamental se ha transformado para ellos en una oportunidad para demostrar su compromiso y que están del lado del colectivo mayoritario de pequeños empresarios, porque consideran que “son uno de los motores económicos más importantes de nuestro país”.

Las cifras que aporta el PP regional hablan de 106.000 autónomos en la Región de Murcia, que podrían beneficiarse de las 10 medidas anunciadas de este decálogo. La comunidad autónoma ha crecido en este último año en la Región en 1.700 autónomos, con un incremento del 1,7 % por encima de la media nacional, que se sitúa en un 1,1 %.

La primera medida es tarifa cero o cuota cero para los nuevos autónomos los 12 primeros meses durante ese primer año, ampliable a otro año más, en el caso de que los ingresos se sitúen por debajo del salario mínimo. La segunda medida es que los profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros puedan quedar exentos de liquidar y declarar el IVA. La tercera iniciativa sería reducir el número de declaraciones de cuatro a dos. De esta forma, se simplifica la burocracia y el papeleo, algo muy demandado por este sector del tejido productivo.

Además, desde el Partido Popular también proponen incentivos a la contratación, por ejemplo, tal y como ha explicado Guardiola: "En el caso de que los autónomos contraten un primer empleado, un primer asalariado, estaría bonificado al 100% durante los 12 primeros meses". Los menores de 35 años, mayores de 52, parados, personas en riesgo de exclusión o con discapacidad también serán objeto de bonificación. Además, las personas que se reincorporen a la actividad tras un periodo de paternidad, maternidad podrán acogerse a descuentos de hasta el 50 % y de hasta el 100 % para mujeres que se pasen por periodos de lactancia. Las últimas medidas premian la denominada "jubilación activa" y no “penalización de la pluriactividad”.

En última instancia, la portavoz del PP, Miriam Guardiola, ha asegurado que están en contacto permanente con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en la Región, Francisco Casado, y ha confiado en “el diálogo social” para el Plan para Autónomos que tiene previsto presentar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en próximas fechas.