La UMU abre un nuevo plazo de matrícula para titulaciones de grado con vacantes

La Universidad de Murcia (UMU) ha abierto un nuevo plazo de matrícula para aquellos estudios oficiales de Grado que todavía cuentan con plazas vacantes, tras el cierre del proceso ordinario de admisión para el curso académico 2025-2026. Este nuevo plazo estará habilitado hasta el 18 de septiembre.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del Registro Electrónico de la UMU o presencialmente en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros. Las personas interesadas deberán acreditar que cumplen los requisitos de acceso a los estudios de grado universitario.

Podrán participar tanto estudiantes que hayan formado parte de los procesos ordinarios sin haber obtenido plaza, como aquellos que reúnan los requisitos de acceso a través de otras vías.

Las titulaciones que ofertan plazas en este procedimiento extraordinario abarcan diversas áreas de conocimiento, entre ellas los grados en Antropología Social y Cultural, Bellas Artes, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Criminología, Economía, Educación Infantil y Educación Primaria (ambas en el centro adscrito ISEN), Estudios Franceses, Estudios Ingleses y Filosofía.

Así como Geografía y Ordenación del Territorio, Historia, Historia del Arte, Información y Documentación, Lengua y Literatura Españolas, Lenguas y Literaturas Modernas, Logopedia, Marketing, Matemáticas, Química, Relaciones Internacionales, Seguridad, Sociología, Trabajo Social, Traducción e Interpretación (Francés), Estudios de Comunicación y Medios y Turismo (solo en modalidad online)

La información completa, incluyendo los requisitos, el modelo de solicitud y el número de plazas disponibles por titulación, puede consultarse en la resolución publicada en el tablón oficial de la sede electrónica de la Universidad de Murcia.