Vuelca un coche en la A-33 con un matrimonio y sus dos hijas pequeñas, heridos leves

Un matrimonio con sus dos hijas, de corta edad, resultaron este lunes heridas leves al volcar el turismo en el que viajaban en la A-33, en la localidad de Yecla, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se registró sobre las 16.49 horas, en el kilómetro 48 de la A-33, en sentido Murcia cuando, por causas que se desconocen, un turismo volcó en la mediana.

El 112 recibió varias llamadas alertando del accidente, en el que cuatro personas estaban heridas leves, todas de la misma familia, al tratarse de un matrimonio con sus dos hijas de corta edad.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras. Finalmente, los cuatro heridos fueron trasladados al hospital Virgen del Castillo de Yecla.

Por su parte, un menor de edad, de unos 11 años aproximadamente, usuario de un patinete eléctrico sufrió este lunes por la tarde heridas leves en un accidente de tráfico ocurrido en el Barrio de Peral, en la localidad de Cartagena, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Sobre las 18.06 horas, el 112 recibió una llamada informando de un accidente de tráfico en la calle Doctor Serrano del Barrio de Peral. En el accidente estaban implicados un turismo y un patinete. A consecuencia del impacto, el usuario del patinete, menor de edad, tenía heridas leves.

Al lugar se desplazó una patrulla de Policía Local de Cartagena, quien solicitó una unidad medicalizada para valorar las heridas del menor. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 desplazó una unidad móvil de emergencias, que atendió y estabilizó al herido, un joven de 11 años de edad aproximadamente, siendo trasladado posteriormente al Hospital Santa Lucía de Cartagena.