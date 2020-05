Sánchez ha rectificado para conseguir el apoyo de Ciudadanos, que se siente cómodo en su nuevo papel de marioneta gubernamental, y hoy pedirá una prórroga de 15 días, en lugar de un mes, del innecesario estado de alarma. El Gobierno quería que el PP volviera a la cordura, porque por lo visto ha perdido la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Es verdad que tiene el pecado original de ser de centro derecha y por eso está falto de los excelsos atributos que tiene la izquierda. Ésta cuenta con la superioridad moral y cuando determina que algo es correcto o incorrecto hay que asumirlo como una verdad revelada. Esta falta de cordura la pagará cara, porque la campaña será inmisericorde. Una primera aportación ha sido la última «tezanada». El CIS es un apéndice del PSOE desde que Tezanos asumió la presidencia y sus estimaciones rozan lo delirante, aunque consigan el aplauso del aparato mediático gubernamental. No me puedo sustraer de una cierta admiración por el viejo catedrático de Sociología que muestra una lealtad al Gobierno que roza lo irracional.

Espero con interés las actuaciones estelares del presidente del CIS que no tiene ningún rubor y en su castigo mensual a los desafectos supera con creces al mayor hagiógrafo de Sánchez. Es indudable su utilidad, porque ayuda a crear un estado de opinión. Frente a las diferentes encuestas que muestran un panorama inquietante para la mayoría gubernamental, acude en su rescate mostrando que es un fiel paladín del presidente del Gobierno. Espero que algún día le premien con un ministerio de la Desinformación, porque lo bordaría. Todo parece indicar que Sánchez conseguirá una nueva prórroga, aunque sus cambios de caballo eclipsan la habilidad que tenían los jinetes del servicio de correo rápido del Pony Express. Cuando le conviene monta al tigre del independentismo y al poco le vemos subido al manso caballo en que se ha transformado Ciudadanos. Su capacidad de resistencia es proverbial. No tengo ninguna duda de que agotará la legislatura, porque tiene domesticados a sus aliados. Los antiguos jóvenes airados de Unidas Podemos ahora están muy cómodos en sus carteras ministeriales y no agitarán las calles porque han entrado en el sistema por la puerta grande; los independentistas catalanes están divididos y solo piensan en las autonómicas y Ciudadanos está feliz con una palmadita monclovita en el hombro.