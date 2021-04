87 millones de dosis de la vacuna

El presidente del gobierno realizó ayer dos anuncios muy importantes, aunque deseo de todo corazón que se cumplan a diferencia de otros que hemos escuchado a lo largo del último año. A los políticos de todo signo y condición les gusta dar noticias positivas, por lo que se aventuran en terrenos inciertos y se producen contratiempos que les perjudican. La prudencia no es una virtud que caracterice a los políticos y no me refiero, por supuesto, solo al inquilino de La Moncloa. Esta crisis ha dado lugar a declaraciones efímeras y medidas desastrosas. Los dos compromisos de Sánchez afectan a la campaña de vacunación contra la covid, que es el tema más importante que afronta nuestro país. En primer lugar, un total de 33 millones de españoles estarán vacunados a finales de agosto. La cifra es muy importante, aunque no sabemos si salvará la campaña turística. A este anunció se unió que hay contratadas 87 millones de dosis de las diferentes vacunas que se recibirán entre abril y septiembre. Esto parece razonable porque la capacidad de producción de la industria farmacéutica se ha ido incrementando y el suministro terminará por regularizarse. Lo que todos recordaremos es la pésima gestión que ha llevado a término la UE. En esto no hay ninguna duda.

La otra cuestión que me resultó muy interesante de la intervención presidencial es que seremos “la economía desarrollada, junto a Estados Unidos, que más va a crecer”. Esta reflexión tiene un punto equívoco, porque estamos tan mal que es lógico que crezcamos. La cuestión de fondo es cuándo llegaremos a la situación previa a la crisis pandémica y cuál será el coste. Hay que partir de la base de que nada es gratis. En los próximos dos años tendremos que asumir un endeudamiento adicional superior a los 150.000 millones y en algún momento finalizará la barra libre del BCE que impide que suframos una crisis de deuda soberana. La previsión de que crezcamos este año un 6,4 por ciento, que ha realizado el FMI, es positiva, pero ahora es necesario que sea una realidad y no una de esas elucubraciones que realizan los economistas que viven en el mundo feliz de los servicios de estudios. Los datos de paro, como vimos ayer, son desoladores si tenemos en cuenta, además, que hay 743.000 empleados en ERTE y 470.000 autónomos con cese de actividad. Por tanto, esperemos que llegue ese horizonte de salida de la crisis.