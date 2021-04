Génova se crece y entierra a Vox

En Génova ya están empezando a preparar también el funeral a Vox. Los temores y dificultades que se señalan en las organizaciones territoriales se convierten en los análisis que se hacen en Madrid en elementos a favor de Pablo Casado y de sus capacidades como aglutinador, por fin, de voto útil del PP. Por supuesto, en Génova han enterrado ya hace semanas a Ciudadanos, y en lo que están es en echar cálculos sobre si Inés Arrimadas aguantará más allá de la noche electoral del 4-M o presentará su dimisión esa misma noche.

La dirección popular está convencida de que «el hundimiento» de Cs no puede causarle problemas en los gobiernos de coalición porque los naranjas no tienen más alternativa que seguir sosteniendo a sus presidentes. Y que tampoco serán un problema en el Congreso porque el grupo no es decisivo y ha perdido el margen para mantener su estrategia de diferenciación del PP. Para los cálculos de Génova, todo suma en estos momentos.

En este venirse arriba lo más llamativo es la versión que dan del futuro de Vox. Resulta que en la cúpula popular también anticipan ya las solemnísimas exequias por el partido de Santiago Abascal, aunque los sondeos no pregonen todavía un escenario tan favorable para los intereses del PP. Pero Génova cree que tiene a los de Vox sometidos a sus intereses y que ni siquiera el estoque de Pablo Casado a Santiago Abascal en el Congreso tendrá consecuencias negativas sobre su apropiación de los escaños verdes: a Vox «no le queda más remedio» que apoyarles en Madrid o donde sea ya que su electorado, «en rebajas», no entendería cualquier otra posición.

Así, en el caso de la Asamblea de Madrid, en Génova echan cálculos sobre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, contando como suyos los escaños que saque Vox. Negociarán con ellos, pero en este ejercicio de optimismo, están confiados por completo en que será una negociación a la baja por la debilidad con la que saldrá Vox de las urnas. Dicho de otra manera, que cuentan prácticamente gratis con «los pocos escaños» de Abascal en la Asamblea de Madrid. Es verdad que Vox ha dicho que no marcará como condición entrar en el Gobierno, pero su apuesta por mantenerse fuera de los mismos no parece que le esté dando muy buenos resultados en las urnas. Y en política nada está escrito hasta que pasa una campaña. Abascal, hasta ahora, calla al respecto.