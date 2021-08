En un «ay»

Disculpen, ¿se sabe ya si Mbappé es de tortilla con cebolla? Oigan, yo no sé Vds. pero yo me levanto por la mañana y me voy como una posesa a saber si el Madrid ha hecho ya una nueva oferta y si el jugador hace la caca bien. Seguí también muy de cerca la reacción de Mbappé ante la llegada de Messi al Paris Saint-Germain y el recibimiento que hizo Sergio Ramos al astro argentino. El corazón en un puño, oigan. Me he bajado el calendario de la Liga Francesa, porque hay que saber contra quién juega el PSG y también el de la Premier inglesa porque Cristiano Ronaldo va a jugar en el United. Qué emoción cuando le reciba su antigua afición, qué imágenes tan sumamente reconfortantes. ¿Y si marca? Buhhh, si marca ya que abran con eso el Telediario y recuerden todos sus goles vestido de blanco. Es una idea que dejó ahí, gratuitamente, por si no se les había ocurrido. También estaría bien si nos cuentan si Messi es más o menos feliz en París que en Barcelona. Mbappé lo va a ser en Madrid, eso lo damos por sentado y por descontado, gracias, entre otras cosas, a la presencia de Benzema, que será el anfitrión perfecto. Y su peluquero, el peluquero de Mbappé, que protagonice también alguna noticia. Ah, no, que eso ya se ha hecho. La casa es interesante para saber quién o quiénes van a ser sus vecinos. También se ha hecho, vaya por Dios, estoy llegando tarde a todas. Y su novia. Y un reportaje que la compare con las otras mujeres de futbolistas, incluidas las esposas de jugadores del PSG y las del Madrid, a ver si en esto también ganamos. Y luego estaría muy bien también si echaran, para toda la galaxia, la fiesta de celebración de su llegada. Pero sin cortes publicitarios ni nada y como el mensaje del Rey, en el canal que pongas. ¿Será más de carne o más de pescado? ¿Bajará la basura a sus horas? Y a todo esto, ¿le va a gustar Manchester a Georgina?