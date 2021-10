Estados Unidos nunca tendrá un estado de bienestar al estilo europeo sin un IVA

A medida que los gobiernos gastan más, es cada vez más importante que diseñen cuidadosamente sus impuestos. Los grandes estados del bienestar europeos, como Suecia o Alemania, se basan en impuestos sobre el valor añadido que favorecen el crecimiento para ayudar a recaudar las enormes cantidades de dinero que reparten. Estados Unidos puede salirse con la suya con un sistema fiscal que es sumamente ineficiente e innecesariamente complejo sólo porque la cantidad de ingresos que recauda en general es relativamente pequeña.

Pequeña, pero creciente. Los demócratas de la Cámara de Representantes están estudiando cómo pagar el proyecto de ley de gasto social propuesto por el presidente Joe Biden, según el cual Estados Unidos daría un paso en la dirección de Europa con ayudas en efectivo para los padres, subsidios para el cuidado de los niños, inversiones ecológicas y más dinero para la atención sanitaria. El proyecto de ley será probablemente suavizado en el Senado, pero su tamaño actual es de 3,5 billones de dólares (1,2% del PIB previsto) para la próxima década. Para ayudar a pagarlo, los legisladores proponen la mayor subida de impuestos desde 1993.

El plan hace poco para avanzar hacia la fiscalidad eficiente que sería necesaria si Estados Unidos llegara a tener el estado de bienestar al estilo europeo al que muchos demócratas aspiran. Esto se debe a que las propuestas se han elaborado con el objetivo de aumentar los impuestos sólo a los hogares con ingresos superiores a 400.000 dólares. La izquierda cree que los ricos no pagan su parte justa. Quieren elevar el tipo máximo del impuesto federal sobre la renta del 37% al 39,6%, e introducir un nuevo gravamen del 3% sobre los ingresos superiores a 5 millones de dólares. También quieren aumentar el tipo del impuesto federal sobre los beneficios de las empresas que superen los 5 millones de dólares, del 21% al 26,5% (pasando por alto que los salarios se reducirán al menos un poco como resultado). El plan aumentaría el tipo del impuesto sobre las ganancias de capital e introduciría varios nuevos gravámenes.

El gobierno federal tiene cierto margen para recaudar más dinero de las rentas altas. Pero la idea de que el principal problema del sistema actual es que los tipos impositivos son demasiado planos es errónea. En 2018, la quinta parte más baja de los asalariados no pagó en promedio ningún impuesto federal neto. El 1% más alto pagó una tasa total (es decir, después de todas las deducciones) del 30%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Si se incluyen los gravámenes estatales y locales, las personas con mayores ingresos se enfrentan a un tipo impositivo marginal por cada dólar extra que se llevan a casa -el tipo que importa para los incentivos laborales- que es medio para los estándares de los países ricos. Las devoluciones de impuestos para las familias pobres son excepcionalmente generosas. En 2019, un padre soltero con dos hijos que ganaba dos tercios del salario medio tuvo que hacer frente a un total de impuestos laborales netos de solo el 10%, según un análisis de la OCDE, un grupo de países mayoritariamente ricos. En la igualitaria Suecia, la tasa era de casi el 33%.

La ineficacia es un problema mayor en Estados Unidos que el hecho de que los tipos no sean suficientemente progresivos. Las innumerables deducciones permiten a los más ricos disfrazar las rentas del trabajo como rentas del capital ligeramente gravadas. Y la falta de voluntad para imponer un IVA, que es un impuesto sobre el consumo, significa que Estados Unidos depende de impuestos que disuaden del trabajo y la inversión. Estados Unidos es uno de los tres únicos países ricos que recaudan más del 70% de sus ingresos fiscales de las rentas del trabajo y los beneficios de las empresas. Los impuestos sobre las ventas, recaudados por los estados y las localidades, son los únicos impuestos significativos sobre el consumo.

El plan hace muy poco para impulsar la eficiencia. En el lado positivo, reduciría la laguna legal de los intereses transferidos, que permite a los gestores de inversiones clasificar sus comisiones como ganancias de capital y no como ingresos. Reduciría la evasión fiscal aumentando la aplicación de la ley, por ejemplo, mediante auditorías de las declaraciones de impuestos de las personas con mayores ingresos, lo que se amortiza con creces. Y trataría de obtener más dinero de las empresas “de paso”, conchas que permiten a muchos profesionales tratar sus ingresos como beneficios empresariales, incurriendo en un tipo impositivo más bajo.

Sin embargo, los planes de los demócratas tienen muchos errores. Parece que han renunciado a cerrar una de las lagunas más costosas, la que condona las ganancias de capital cuando se heredan activos. La subida del impuesto de sociedades llevaría el tipo total, incluyendo los gravámenes medios estatales y locales, al 31%, el tercero más alto entre los países ricos. En la Cámara parecen no estar interesados en un impuesto sobre el carbono para combatir el cambio climático. Y aunque todavía no está en el plan, hablan de levantar el tope de una exención, de la renta imponible federal, del dinero utilizado para pagar impuestos estatales y locales. El tope se introdujo en 2017 bajo el mandato de Donald Trump. Levantarlo subvencionaría aún más a los estados con altos impuestos y beneficiaría casi exclusivamente a los ricos. Los demócratas estarían subiendo los tipos máximos del impuesto sobre la renta mientras reducen la base impositiva, lo contrario de una buena política fiscal.

La economía estadounidense sobreviviría a estas propuestas. Pero no se debería pedir a su chirriante y engorroso código fiscal que apoye el tamaño del gobierno que muchos demócratas quieren a largo plazo, que incluye, por ejemplo, la asistencia sanitaria universal financiada por el gobierno. Los republicanos saben que esto es inverosímil. Suelen oponerse al IVA porque lo ven como una fuente de fondos demasiado conveniente. A los demócratas no les gusta el impuesto porque es ligeramente regresivo. Pero hay una razón por la que el IVA apuntala los estados de bienestar al estilo europeo: no hay una alternativa deseable.