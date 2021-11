El uno «mata» por el dos

Pablo Casado respeta, admira y valora el trabajo que está haciendo su secretario general, Teodoro García Egea, y no sólo no lo disimula, para evitar cargar con el desgaste que éste asume en el ejercicio de sus responsabilidades, sino que lo adorna efusivamente cuando se le brinda la oportunidad de hablar de él. Aquellos que piensan que García Egea va por libre, que mete a Casado en debates que no sintonizan con la personalidad del líder, o que puede ser una «cabeza» a ofrecer para firmar la paz con Isabel Díaz Ayuso, yerran por completo. Bien por ignorancia sobre la relación que hay entre los dos, bien porque quieren distorsionar esa realidad por otro interés de parte.

Casado valora que Egea haya asumido el papel autoritario al que le obliga su cargo al frente de la Secretaría General. Que se «queme» por él. Elogia su formación y que tenga la capacidad de tejer un nuevo marco de confianza con los «cuadros» del partido. Y para sorpresa de quien le escucha, hasta pone en valor que entre sus habilidades sociales dentro de la organización popular estén sus escapadas ciclistas o las veladas al calor de una guitarra con alcaldes y segundos niveles del partido, como ocurrió este pasado viernes con motivo de la cumbre de presidentes provinciales e insulares que el PP celebró en León. Velada de confraternización en la que también se dejó ver Casado, según los vídeos internos que circulan en la organización popular.

Casado y Egea son, al menos hoy, uno solo, y esta relación no la han deteriorado hasta ahora los avisos que algún que otro dirigente autonómico ha dejado en el oído del presidente del partido. Casado y Egea están en el mismo barco y han apostado su futuro a la misma «carta»: llegarán juntos a Moncloa o caerán juntos.

Por cierto, en Génova, y sin hacer ruido, empiezan a hacerse notar nuevos asesores áulicos que también están llamados a tener algo que decir si se confirman los optimistas pronósticos de la dirección popular con respecto a las próximas elecciones generales. Y aunque el foco esté distraído en otros nombres, entre los que hoy pisan fuerte al lado de Casado está José María Abad, consejero de Red Eléctrica con el apoyo de la dirección del PP. La mala evolución de la pandemia cambia el signo económico y, según le dicen a Casado, la economía cambiará también el calendario de la Legislatura.