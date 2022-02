El futuro del PP

Tras estos días agónicos y caóticos, donde se han cometido grandes errores, se cierra un ciclo que ha tenido, sin duda, grandes aciertos tras la abrupta e injusta moción de censura que desalojó al PP del Gobierno de España. La realidad demuestra que lo que llegó de la mano de esa mayoría formada por socialistas, comunistas, independentistas, bilduetarras y antisistema no ha sido buena para nuestro país. Por ello, es necesaria una alternativa de centro derecha que pueda ganar las elecciones. No será posible si el PP, el principal partido de la oposición, está ensimismado en batallas y polémicas internas. Esto se ha terminado y es evidente que los populares han encontrado en el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la figura capaz de liderar con éxito este nuevo ciclo. La ilusión que provoca el cambio demuestra que es la persona que reúne las condiciones necesarias para hacerlo y cuenta con una amplia experiencia reflejada por su magnífica gestión al frente del gobierno gallego avalada por las urnas.

El PP necesita sosiego y abandonar los enfrentamientos estériles que no hacen otra cosa que favorecer a sus enemigos y rivales. La aplastante victoria en Madrid, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, uno de los grandes valores del partido, así como el reciente éxito de Alfonso Fernández Mañueco, muestran que se pueden recuperar numerosos municipios, ayuntamientos y el Gobierno de España. Juan Manuel Moreno Bonilla afrontará dentro de unos meses las cruciales elecciones en Andalucía y todo indica que podrá imponerse al resto de formaciones avalado por su brillante gestión al frente de la Junta. La unidad interna será, sin lugar a dudas, un importante aval que le ayudará a ampliar su victoria. El PP tiene que ser generoso con aquellos que han liderado la etapa que ha finalizado y, especialmente, con Pablo Casado. Todo el mundo comete errores, pero también importantes aciertos que no deben quedar en el olvido. Casado ganó un congreso tras unas primarias y, sobre todo, una situación de abatimiento que afectaba al PP y que lastraba sus expectativas electorales. Ha sido una dura travesía, pero los resultados han sido positivos. Los errores cometidos no deberían pesar más que los aciertos y la lealtad al proyecto.