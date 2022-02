Casado antes de abandonar el Hemiciclo: “Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores”

Las secuelas de la guerra abierta en el PP se dejaron ver en la sesión de control en el Congreso. Durante todo el día de ayer había sobrevolado la incógnita de si Pablo Casado iría o no a la Cámara Baja, pero el líder de los populares no había retirado su pregunta.

Casado ha acudido a la sesión de control al Ejecutivo sin renunciar a cumplir con su obligación de interpelar al presidente del gobierno. Lo hace a pesar de que, desde su entorno le aconsejaran lo contario para evitar el mal trago después de que su propia dirección y núcleo más cercano le abandonara este mismo martes al exigirle un congreso extraordinario para frenar la crisis interna y pedirle decisiones drásticas como la el cese del secretario general, Tedoro García Egea; una dimisión que se hizo efectiva ayer por la tarde.

El presidente del PP se ha dirigido al presidente del Gobierno en un tono muy cordial, con un discurso en el que ha enarbolado la lealtad de su partido y aseguró que él entiende la política “desde la defensa de los más nobles valores”. “Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles valores. Desde el respeto a los compañeros y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad y que nuestros hijos tengan un futuro mejor”, ha asegurado al inicio de su discurso en el que ha prescindido de la pregunta inicialmente formulada a Pedro Sánchez.

Entre aplausos cerrados por parte de su bancada, el mismo que ayer le empujaba a tomar decisiones mediante la firma de un texto, Casado se dirigió a todos desde su escaño donde lanzó un mensaje recordando que la responsabilidad de su partido era la de “ensanchar el espacio de la centralidad para que PP y PSOE pudiéramos ganar en él, sin pactos con quienes no creen en España ni quienes atentaron contra ella. Esa ha sido siempre la trayectoria del PP”. Casado ha apelado a los grandes pactos que ha conseguido su partido “con lealtad” y ha pedido a Sánchez que abandone sus alianzas independentistas porque “nuestro deber es devolver la tranquilidad a los españoles”. “Espero que este gobierno se ponga al servicio de la ciudadanía”, le ha reclamado al terminar su intervención, que ha cerrado que ha acabado con una ovación con toda la bancada popular en pie.

🔵 Pablo Casado a Sánchez “Nuestra responsabilidad era ensanchar el espacio de la centralidad para que PP y PSOE pudiéramos ganar en él, sin pactos con quienes no creen en España ni quienes atentaron contra ella. Esa ha sido siempre la trayectoria del PP”. #SesiónDeControl pic.twitter.com/UscaDPFoEj — Partido Popular (@populares) February 23, 2022

Ante esto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado a Casado “lo mejor en lo personal”. “Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor”, ha dicho, pero también le ha recordado que “durante estos dos años, el PP se ha posicionado en una oposición constante, negando la propia legitimidad de este Gobierno”.

Sánchez ha querido garantizar a Casado que su partido “no va a actuar así” porque “tenemos muy clara cuál es nuestra responsabilidad con los españoles”. Así, ha asegurado ante Casado que no convocará elecciones generales de forma adelantada y que agotará su mandato. “Este es un Gobierno con sentido de Estado”, le ha asegurado. “Por eso les anuncio que el Gobierno de España no va adelantar las elecciones generales, ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer porque por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un Gobierno con sentido de Estado que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés”.

El jefe del Ejecutivo ha querido explicitar que la hora de la competición electoral llegará solo al término de la Legislatura, donde competirán “en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios”. “Así es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático”, ha zanjado.

El presidente del PP ha renunciado a su turno de réplica y ha abandonado su escaño y el hemiciclo, acompañado del también diputado del PP, Pablo Montesinos. Poco después, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha querido recordar a Pablo Casado y agradecerle su trabajo en el partido.