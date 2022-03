El horror de la guerra en directo

La capacidad de algunos seres humanos a la hora de hacer el mal es ilimitada. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, porque es evidente que va unida a la condición humana. La violencia, crueldad e indiferencia ante la maldad es asombrosa. Hemos avanzado, pero seguimos buscando nuevas formas de destrucción. Es curioso el éxito que tienen los libros, las películas y las series sobre catástrofes, guerras, crímenes y distopías. En teoría somos la especie más inteligente del planeta y a la vez la más cruel, irresponsable e irracional. Es verdad que junto al mal existe el bien. No está en mi ánimo entrar en el terreno de la filosofía o la teología, pero la Historia nos pone frente a la realidad. En numerosas ocasiones se han intentado superar los conflictos por medio del diálogo o el arbitraje, pero en muchas más el conflicto ha discurrido por terrenos espantosos. La crueldad es algo que existe en nuestras plácidas sociedades, pero es un fenómeno aislado. Lo vemos en algunos criminales, pero nada impide que se produzca una guerra en nuestras fronteras como la invasión rusa de Ucrania. Es algo que suena al pasado, pero está en el presente.

Esta invasión en directo nos vuelve a demostrar la capacidad del ser humano a la hora de hacer el mal. Nunca es justificable una guerra de agresión que es cometida, además, por el más poderoso contra alguien que es más débil. El poder militar ruso, sin incluir el armamento nuclear, es abrumador como se está demostrando. He de reconocer que acojo con bastante escepticismo, dicho con enorme tristeza, las informaciones del gobierno ucraniano, porque creo que es una guerra que los agredidos tienen perdida. No será la primera vez, y me temo que no sea la última, en que el agresor se sale con la suya. Las democracias tienen miedo ante una tercera guerra mundial, que tendría consecuencias devastadoras. La Segunda Guerra Mundial fue terrible, pero solo al final apareció el arma nuclear. Hitler y Stalin la hubiera utilizado de forma masiva, pero no la tenían. Estamos ante una guerra retransmitida en directo y siento que tendremos también la derrota, que no será solo de Ucrania, sino también de Estados Unidos, la UE y la OTAN.