Muchos europeos tienen una visión de Rusia que está condicionada por las películas, las series y las novelas estadounidenses que durante décadas la han mostrado como el enemigo. Hay, también, una cierta arrogancia como si fuéramos superiores, ya que la ignorancia hace pensar que es una nación atrasada. Algunos la han visitado por motivos turísticos y otros por trabajo. No me atrevería a decir que ese conocimiento superficial permita otorgar la condición de experto. Unos pocos, generalmente en el mundo académico y algún periodista poco aficionado a la Wikipedia, han leído libros y revistas sobre uno de los países más interesantes y fascinantes del mundo. Finalmente, está la minoría que habla ruso y ha dedicado años a conocerla. Por supuesto, tenemos los expertos al servicio de los gobiernos que ofrecen las noticias y los datos sesgados o manipulados que más convienen a sus intereses. Este último grupo resulta muy poco interesante. La imagen de Putin ha ido evolucionando a lo largo del tiempo a partir de los intereses políticos de Estados Unidos y las naciones europeas. Mi opinión no ha variado y siento un gran respeto, porque es un personaje muy peligroso al que solo le importa Rusia y sus aliados.

Nunca hay que menospreciar a quien lleva tanto tiempo en el poder. Es algo que solo harían los necios, los ignorantes o los soberbios. Estados Unidos es un país que respeto y admiro, aunque no asumo la estrategia de desinformación. Por supuesto, tengo la peor de las opiniones de sonrisas Biden que tiene una capacidad ilimitada de hacer el ridículo. La primera potencia mundial, aunque esté en decadencia, está en manos de un personaje que se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Putin decidió ofrecerse un baño de masas en Moscú y concentró a más de 200.000 rusos en un multitudinario acto patriótico. Estuve viendo los videos y no me pareció un personaje enfermo o desequilibrado, sino que es el Putin decidido y peligroso de siempre. Dentro de los despropósitos de estos tiempos, está esa idea infundada de que no cuenta con un amplio apoyo popular. Si los que opinan conocieran Rusia y su historia, se darían cuenta de que no tienen ni idea sobre los sentimientos de la gran mayoría del pueblo ruso.