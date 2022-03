Sánchez fracasa en Estados Unidos

Nuevo fracaso internacional de Pedro Sánchez para traer inversiones a España, a la vez que se desvelan mentiras a las que nos tiene acostumbrados. Lo digo tras conocerse las inversiones que la multinacional Intel Corporation, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. De los 33.000 millones de euros anunciados, 17.000 irán a Alemania, 12.000 a Irlanda, 4.500 a Italia, su nuevo centro europeo de I+D a Francia, e inversiones menores a Bélgica, Países Bajos y Polonia. Todo ello supone miles de puestos de trabajo. A España: NADA.

La decisión de la empresa estadounidense se ha producido después de que Pedro Sánchez, en julio de 2021, realizara una gira de contenido económico por aquel país, incluyendo una reunión con el CEO de Intel. No sólo no consiguió nada, como demuestran los hechos, sino que, como siempre, no hizo más que mentir y tirar patada para delante tras su recorrido de tres días. «Hemos situado España en el radar de las grandes compañías..., en el momento propicio, porque en semanas y meses van a decidir dónde localizar sus inversiones para los próximos años». Regresó pletórico y muy confiado en que sus conversaciones con medio centenar de altos ejecutivos de empresas y fondos mundialmente conocidos tendrían sus frutos pronto. Esta evidencia no hace más que confirmar la desconfianza existente hacía nuestro país en las democracias desarrolladas. ¿Quién va a invertir en España con un gobierno socialcomunista, cuya política se sustenta en la subida de impuestos y, lo que es peor, en la inseguridad jurídica?

No sé hasta cuándo va a durar la estrategia de este Posedemos (la denominación no es mía) basada en inmunizar a la sociedad, hacer que un escándalo tape otro escándalo. hasta que aceptemos estoicamente su nefasta gestión. ¿Hasta cuándo? Así es la vida.