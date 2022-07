La Torre de Babel en el Senado

El Gobierno de España y el sector de ERC del gobierno catalán celebraron una reunión en La Moncloa de la mesita de diálogo. Ha dejado de ser una mesa, porque el partido de Puigdemont no quiere saber nada y el encuentro ha quedado muy disminuido. El sentido común se ha convertido en un bien muy escaso, por no decir inexistente, en el independentismo. Es una consecuencia directa de su declive. La sociedad catalana contempla con gran indiferencia las propuestas soberanistas. La fatiga se ha abierto paso hasta instalarse en ese ente paupérrimo en que se ha convertido la política catalana. Entre el minipresidente Aragonés, la procesada Borràs y el fugado Puigdemont, por citar algunos de los protagonistas del esperpento, el tema no da más de sí. No hay nada mejor que contemplar la patética imagen de los cuatro campeones catalanes del independentismo llegando al Palacio de la Moncloa. ¡Qué lejos quedan los tiempos de Tarradellas, Pujol y Maragall! El único que ofrecía una cierta apostura y dignidad era Roger Torrent, porque el resto era «las comarcas nos visitan» como decíamos irónicamente en Barcelona con la celebración de la Diada de Sant Jordi.

Es lo que hay y así se lo cuento. Me imagino que se pusieron sus mejores galas para reunirse con los ministros. Desde luego, no podrían formar parte del gobierno de Ruritania, donde son más exigentes que en mi tierra, y se tendrían que conformar, como máximo, ejerciendo de secretarios del principito de Mónaco. Les animo a que miren los curriculums y las trayectorias de esos cuatro tenores del independentismo y las comparen con sus equivalentes en los gobierno catalanes hasta la llegada del plasta de Puigdemont. El encuentro en la cumbre se saldó con una victoria pírrica de ERC, porque Sánchez les ha vuelto a levantar la cartera. En el tema del catalán no podrán impedir la acción de la Justicia, por lo que eso de dar carpetazo al 25 por ciento de castellano en las aulas es un nuevo ejercicio de voluntarismo. El «gran éxito» es que tendremos traductores en el Senado, supongo que también para el vasco, el gallego y el valenciano. Una nueva Torre de Babel. Lo del Parlamento Europeo es un brindis al sol. Finalmente, la desjudicialización es otro galimatías del sanchismo que nadie entiende, pero le permite ganar tiempo.