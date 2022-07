Dinero para todos tras Griñán y Chaves

Francisco Tomás y Valiente (1932-1996), asesinado por ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, fue un gran jurista que presidió el Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992. Amigo de Felipe González escribió unos meses antes del atentado que le costó la vida sobre «la siempre imperfecta certidumbre judicial», que es quizá lo que justifique que, en cierto asuntos, las decisiones de los jueces no sean unánimes. Algo así ha debido ocurrir con la sentencia del Tribunal Supremo que confirma, por tres votos a dos, la condena a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel y a Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por el asunto de los ERE S andaluces. En este caso, tres magistrados, tildados de conservadores, han ratificado el fallo del Tribunal sevillano. Dos juezas, etiquetadas de progresistas, discrepan y redactarán votos particulares. Miembros del alto tribunal comentan que esa es la salida fácil cuando hay una mayoría que asume la sentencia y, además, existe la opción de hacerse notar. El Supremo, por otra parte, casi siempre ratifica las sentencias que admite a trámite y este caso no ha sido una excepción.

Pedro Sánchez, que dice que «pagan justos por pecadores» y que se distancia del PSOE de entonces, sabe que tiene un marrón entre las manos. Ganó una moción de censura tras una sentencia mucho más benévola contra el PP. Alega que Griñán y Chaves no se han enriquecido. Pocos lo dudan, pero eso no les exime de otros delitos, ni de que los ERES fueran clientelismo que facilitaba la permanencia del PSOE en la Junta de Andalucía. La doctrina del Constitucional apunta que Griñán podría ingresar en la cárcel. También por eso hay tanta prisa en renovarlo. Muchos socialistas no entenderían que, llegado el caso, no hubiera un indulto que, sin embargo, no desean los barones autonómicos en vísperas electorales, aunque también les espanta un Griñán encarcelado. Por si acaso, Sánchez y Montero, su nueva número dos, han empezado a tirar de chequera: récord de techo de gasto y 134.336 millones para las Comunidades Autónomas, que aplauden con entusiasmo. Nadie recuerda aquello de que «la vida y el prestigio de las instituciones dependen tanto de lo que ellas hacen como de lo que se hace con ellas». Sánchez quizá no lo sepa, pero también lo escribió Tomás y Valiente.