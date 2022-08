Estoy a la espera de la nueva campaña del ministerio de Igualdad que versará sobre las nuevas masculinidades, que no es otra cosa que enseñar a los hombres cómo tienen que pensar el feminismo y comportarse con las mujeres, más que nada por las risas y por las ganas que tengo de que me reeduquen. He visto en fotos los carteles que colgaban en China a los delincuentes intelectuales y quiero probarlo, lo de ser intelectual digo, que debe dar como gusto. Nací torcido y es hora de que una ministra como Dios manda enderece esta deriva malqueda después de tantos años haciendo lo que decía mi madre y mi hermana mayor (véase «Psicosis») que, aunque mujeres, deberían entrar en el saco de personas humanas a reeducar, pues puedo asegurar que eran, en ese sentido, más masculinas que yo, que tengo barba. Mi madre era capaz de liarse a piñazos con un ratero del barrio y de afear a otra de su mismo sexo (o género) que ese verano no había encalado la casa. Eso sí, luego parecía una señora normal, algo así como la heroína de «Los increíbles». Los nuevos feminismos han de tener en cuenta que mientras las mujeres no entren por el aro de ese nuevo feminismo los varones solo podremos agachar la cabeza.

Empiecen, pues, por lavar el cerebro a las feministas que no piensan como ustedes y que creen que los hombres nos reeducamos solos si es que ello fuera necesario y que hay tantas maneras de ser mujer como de ser hombre. ¿O es que solo hay un ser masculino y, sin embargo, miles de maneras de ser cisgénero? Quiero decir que si un trans (que nació mujer pero que se hizo hombre) lanza un piropo a una chica por la calle, ¿qué es lo que pesa más, que ya es un hombre o que antes fue una mujer y, por lo tanto, no debe ser reeducada por el hecho de haberlo sido? ¿y qué hacemos con los de género fluido? ¿y si una lesbiana se vuelve machista, o lesbianista, según su catecismo? Deseando estoy que respondan a estas preguntas en el portal de Transparencia. Porque esto tendrá un coste, ¿no?