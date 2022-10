Yo, Leonor

Yo no entiendo una cosa. Bueno, no entiendo mil, pero voy a centrarme en la que me interesa. ¿Por qué voy vestida a los actos como si tuviera cincuenta y tres años y Altibajos va vestida como si tuviera veinte tres? ¿Por qué he dado mis premios como si fuera mi yaya emérita? Que mi yaya emérita, por cierto, no se baja de la burra ni aunque venga el huracán Katrina a Oviedo. A lo que voy. ¿No podría el Código Penal meter una multa muy gorda por el vestido que llevé en la entrega de los Princesa de Asturias? ¿Se puede llevar algo más viejuno? ¿Y mi So, de brilli brilli? Que parecía salida de una fiesta de Nochevieja de alumnas del Liceo Francés, leches. Que todo el mundo se ha quedado con el detalle de que me aplaudí a mí misma, y que me tuvo que decir nuestrohijoFelipe que parara. Ya ves tú. Me aplaudí a mí misma, obviamente, porque es lo que me ha enseñado Musculada. Pero, que lo importante, es que íbamos mi hermana y yo vestidas como Anastasia y Drizella, las hermanastras de la Cenicienta, por Dios bendito.

Yo leí bastante bien, aunque el flequillo era pa matarme. Tengo un tonito cayetana importante y doy las gracias en inglés, pero es que ya pienso en otro idioma. Porque yo lo valgo. Me tropecé un par de veces leyendo y temí por mi vida. Altibajos es letal cuando tropiezas leyendo. Que se lo digan a nuestrohijoFelipe que, cuando da el mensaje de Navidad, tiene los ojos de Musculada clavados en la nuca como dos puñales en dos tomates. Hablé de lo difícil que lo tiene la juventud y de la cultura del esfuerzo. Ahí, con todo mi papo. Y de lo preocupados que estamos los muchachitos por todo. Ahí fue cuando me acordé de mis primos. Yo noto que mi primo Pipe y mi prima Vic Frigorífica están muy comprometidos por el planeta, el medio ambiente, la pobreza, las desigualdades. Que todo su tiempo lo pasan contribuyendo a sumar por la gente que lo necesita. Somos así. No nos damos importancia, pero es que somos pa ponernos un palacio, o un piso en zona buena. Lo bueno es que ya lo tenemos. Y va por Vds.