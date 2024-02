Amnistía, indultos y otros enredos del sanchismo

Hay que reconocer que el aparato propagandístico del sanchismo aprovecha cualquier oportunidad. No voy a negar que el PP se enreda, a veces, con obviedades. Es evidente que si Puigdemont se entrega a la Justicia, es condenado, pide perdón, asegura que no lo volverá a hacer y solicita un indulto cumplirá las condiciones legales para que fuera estudiado. Otra cosa es que se le conceda o no. He defendido siempre que los políticos no deberían ser objeto de medidas de gracia por este tipo de delitos, entre los que incluyo la corrupción, pero es un derecho que otorga la Constitución y, por tanto, se puede ejercer. Estas obviedades jurídicas no significan que Feijóo esté dispuesto a indultarlo, porque, además, Puigdemont ni se arrepiente ni se entregará a la Justicia. Es un cobarde, pero no es tonto. Lo interesante es que los voceros gubernamentales han salido en tromba para asegurar que el PP estudió la amnistía, que está dispuesto a indultar a Puigdemont y que negoció con el Código Penal. Por supuesto, han acusado a Feijóo de mentiroso.

El problema es que unos lo aprovechan todo para exonerar a Sánchez por sus mentiras y los otros quieren mostrarse centrados, aunque saben que no era posible convencer a Junts y menos aún de contar con una mayoría alternativa al Frankenstein sanchista. No sé a quién se le ocurrió la majadería de preguntar si la amnistía era constitucional, porque nunca se tendría que haber hecho. Es evidente que no lo es. Lo sabe cualquier jurista que no sea un fervoroso sanchista. Es más, una iniciativa del PP en este sentido hubiera sido declarada inconstitucional por Conde-Pumpido. En su momento me pareció un error de manual que el PP abriera cualquier tipo de conversación, aunque fuera informal, con un partido controlado por un delincuente que es un prófugo de la Justicia. Hay que abandonar el buenismo, porque siempre es un lastre frente al muro de la manipulación y la mentira. El aspecto positivo es que los votantes del centro derecha, que son la mayoría en Galicia, saben que los mentirosos no están en el PP, sino en el PSOE, el BNG y Sumar.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)