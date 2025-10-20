Tras las noticias que avanzan más subidas de la carga fiscal que soportan los autónomos, he creído conveniente hacer una pequeña encuesta a mi alrededor entre personas que cotizan como tales (la mayoría de amigos y conocidos de cualquiera en España es de autónomos, pues el 99% de las empresas son pymes); aquí va una breve compilación de opiniones de «Autónomos Anónimos» sobre la reforma del sistema de tributos que se prepara, según las últimas amenazas: «Tengo a mi cargo a muchas personas, no solo mi familia, sino a cientos de miles de inútiles que cobran del presupuesto que yo engordo cuando me suben las cuotas sociales, a cambio de mi pobreza familiar». «Cuando se jubile el autónomo que cobre según la nueva cotización, subirán nuevamente las cuotas de los futuros autónomos…, y así, hasta liquidar a todos los autónomos, pues no será rentable trabajar. Es una buena solución al problema: ¡eliminarnos a todos!». «Unos cuantos trabajamos, sin vacaciones ni bajas por enfermedad, y una Administración gigantesca nos extrae la plusvalía para hacer realidad los caprichos de mandamases ávidos de inmigración ilegal, corrupción, televisiones, nepotismo, vidorra de sobrinas y allegadas de colchón…» «Cotizamos casi sin derechos, levantamos pequeños negocios con mucho esfuerzo y mérito, sin depender de basuras políticas, creamos empleo…, pero no tenemos ni los beneficios de un asalariado mileurista». «Quien asfixia a los autónomos mata la economía: somos el tejido económico que sustenta al país». «Trabajar como autónoma es inviable, milagroso, heroico. Estoy harta de no poder respirar. Moriré antes de jubilarme». «Emigraré a Portugal». «¿Para cuándo una huelga general por la extorsión fiscal que padecemos, el desempleo femenino y juvenil, el problema de vivienda, la inseguridad…, porque ningún corrupto devuelve nunca lo robado…?». «Ya veremos cuántas pequeñas empresas quedan en pie dentro de cinco años. Se nos exige lo mismo que a las grandes empresas. Esto no hay quien lo aguante». «Cada mañana, cuando subo la persiana, siento que vivo dentro de una estafa piramidal, mangoneada, intervenida por una panda de vividores que no saben lo que es trabajar»…