La pista del ministro Torres

En el Gobierno y en el PSOE aguardan con tensión poco disimulada el informe de la UCO sobre la etapa canaria del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y sus conocidas conexiones con la trama corrupta del «caso Koldo». Se han sucedido en las últimas semanas iguales o similares conductas de abrigo y cierre de filas que las que tributaron a Santos Cerdán, cuya memoria ha quedado cancelada ya en Moncloa y Ferraz. Publicamos hoy cómo se fraguó en el archipiélago una reunión entre Torres y Ábalos a través de Koldo. A estas alturas hay muchas preguntas sin responder sobre las responsabilidades del ministro en adjudicaciones millonarias a la empresa «fantasma» Soluciones de Gestión por mascarillas inservibles para hospitales. Él es ya otra pieza del rompecabezas. Veremos cómo y dónde encaja.