Las caras de la noticia: 10 de octubre de 2025

Antonio Brufau, presidente de Repsol Archivo

ANTONIO BRUFAU▲

Repsol produce, por primera vez a escala industrial, gasolina 100% renovable. Repsol ha logrado un hito tecnológico al producir, por primera vez a escala industrial, gasolina 100% renovable, La compañía estimó que su uso reduce las emisiones netas de CO2 más de un 70% respecto a la gasolina convencional.

El actor Juan Echanove larazon

JUAN ECHANOVE▲

Abre la temporada del Teatro Español con «Esencia». La sala principal del Teatro Español (Madrid) sube el telón del 14 de octubre al 9 de noviembre con la obra «Esencia» de Ignacio García May, una comedia «conspiranoica», según el autor, protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent.

Luis García Montero: "El PIB hispano de EE.UU. es comparable a la quinta economía mundial" Daniel González Agencia EFE

LUIS GARCÍA MONTERO▼

Director del Instituto Cervantes. García Montero, en una muestra más de su sectarismo, ha cargado contra el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, al que ha acusado de ser «un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias».