Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET mantiene los avisos rojos en Valencia y Murcia
La Agencia de Meteorología mantiene el aviso rojo por lluvias muy intensas en el litoral de Alicante y el norte de Murcia
La DANA Alice deja este viernes una gran inestabilidad en la península, especialmente en la litoral de Alicante y el norte de Murcia, que ya han sufrido las consecuencias del fenómeno meteorológico en los últimos días. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en varios puntos del país, mientras que las temperaturas máximas descenderán de manera notable en zonas del interior este peninsular.
La Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias de gran intensidad en las zonas mencionadas y la alerta estará vigente desde las 10:00 horas de esta mañana hasta la medianoche, con precipitaciones que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas.
Los bomberos del Consejo provincial de Valencia actuaron durante la madrugada de este jueves para achicar agua y sanear las localidades de Catarroja y Alcásser, mientras que en Murcia, el Ayuntamiento de San Javier ha suspendido las clases en todos los centros educativos del municipio, así como en centros de personas mayores por orden del Gobierno regional. Otros municipios afectados por esta medida han sido Campo de Cartagena y Mazarrón.
Los municipios de Murcia en los que no hay clase
El Gobierno regional de Murcia amplió en la tarde de este jueves a ocho municipios y a diez pedanías de Murcia, Lorca y Totana la orden de suspensión de la actividad lectiva para mañana.
Los municipios en los que no habrá clase son Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, así como las pedanías de Murcia de Lobosillo, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera; las de Lorca de Ramonete y Morata; y la pedanía El Paretón, en Totana.
Avisos activos en la Región de Murcia
La Región de Murcia mantiene activada la alerta roja en el Campo de Cartagena y en la localidad de Mazarrón por un precipitación acumulada de 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas; En la vega del Segura hay nivel naranja (riesgo importante) por lluvias de hasta 30 litros en una hora o 100 litros en 12 horas, más probables en el sur y este de la zona.
En el valle del Guadalentin, en Lorca y en Águilas el aviso por lluvias es amarillo (riesgo), 25 litros en una hora u 80 litros en 12 horas.
Estos son los avisos activos en la Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante, donde en el litoral sur están previstos hasta 180 litros en 12 horas, mientras que en el litoral norte de la provincia hay alerta naranja por precipitaciones de hasta 60 litros en una hora.
En la provincia de Valencia la alerta es naranja en todo el litoral además de en puntos del interior sur, con lluvias que precipitarán entre 40 y 60 litros en una hora o 100 litros en 12 horas; En Castellón, en amarillo, se prevén entre 20-30 litros en una hora.
Las intensas lluvias derivadas de la DANA Alice mantienen este viernes en alerta a cuatro comunidades del sur y este peninsular, con mayor incidencia en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, donde hay aviso rojo (riesgo extremo) por acumulaciones de hasta 180 litros en 12 horas, informa la AEMET en su web.
Aviso especial de la Aemet
La Aemet lanzó a lo largo de la mañana de este jueves varios avisos especiales solicitando a los ciudadanos de los municipios afectados que extremaran las precauciones. Dichos avisos permanecerán activos a lo largo del día de hoy mientras no mejore la situación.
Alerta roja en Alicante y el norte de Murcia por precipitaciones
La AEMET ha establecido el aviso rojo en el litoral sur de Alicante y norte de Murcia por precipitaciones que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros en doce.
