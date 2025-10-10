Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET mantiene los avisos rojos en Valencia y Murcia

La DANA Alice deja este viernes una gran inestabilidad en la península, especialmente en la litoral de Alicante y el norte de Murcia, que ya han sufrido las consecuencias del fenómeno meteorológico en los últimos días. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en varios puntos del país, mientras que las temperaturas máximas descenderán de manera notable en zonas del interior este peninsular.

La Aemet ha activado el aviso rojo por lluvias de gran intensidad en las zonas mencionadas y la alerta estará vigente desde las 10:00 horas de esta mañana hasta la medianoche, con precipitaciones que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

Los bomberos del Consejo provincial de Valencia actuaron durante la madrugada de este jueves para achicar agua y sanear las localidades de Catarroja y Alcásser, mientras que en Murcia, el Ayuntamiento de San Javier ha suspendido las clases en todos los centros educativos del municipio, así como en centros de personas mayores por orden del Gobierno regional. Otros municipios afectados por esta medida han sido Campo de Cartagena y Mazarrón.

DANA Alice en España, en directo hoy: alerta roja en Valencia y Murcia