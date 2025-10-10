La UCO detecta que Ábalos utilizó recursos públicos para sus encuentros con "amigas"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que José Luis Ábalos acordó sus primeros "encuentros" con "amigas" tan solo ocho meses después de su desembarco en el Ministerio de Fomento. En su último informe del "caso Koldo", los investigadores constatan que utilizó recursos públicos para concertar estas citas que se desarrollaron desde febrero de 2019 hasta el verano de 2021.

Así, la pieza con "material sensible" que abrió el Tribunal Supremo tiene su punto de inicio tan solo ocho meses después del nombramiento de Ábalos por parte de Pedro Sánchez. Según informan fuentes de la investigación a LA RAZÓN, el contenido tiene un alto componente "sexual" tanto de personas desconocidas hasta ahora como de otras cuyo nombre ya aparece en algunos informes.

Las conversaciones de Ábalos

Para respetar la intimidad del ministro y de estas mujeres, Leopoldo Puente ha restringido el acceso a este oficio de la UCO solo para su visualización en dependencias judiciales y las partes no se podrán llevar una copia de la misma. Estas fuentes detallan que se ha tomado esta decisión para preservar sobre todo a las chicas y que no se difundan sus fotos sin ropa.

No obstante, la Guardia Civil ha detectado un "modo de proceder" en el concierto de estos encuentros. "Koldo acordaba con las personas que participaban la fecha y hora de su traslado hasta el lugar de la reunión", señala el informe. El exasesor de Ábalos utilizaba para comunicarse con las mujeres el teléfono móvil que le proporcionó el Ministerio de Fomento.

Los agentes de la UCO cuentan con multitud de conversaciones mantenidas a través de este dispositivo, que es un recurso público, con decenas de "amigas" del exministro. Sin embargo, los investigadores no han podido sostener si en todas ellas se abonaba una cantidad de dinero en efectivo.

La primera de estas citas se desarrollaron entre febrero y mayo de 2019 en puntos distintos como Málaga, Sevilla y Almería. En los tres primeros viajes se reservó también una habitación de hotel. La pareja estaba grabada con el nombre "Ariamns Málaga". En el verano de ese año cesó la relación, en concreto en el mes de agosto.

Tres años de "encuentros" mientras era ministro

Otros mensajes que ha incautado la UCO son con usuarios de WhatsApp que estaban grabados "Carlota Málaga", "Vero Ale Amiga de Cristian" o "Rosa Rumana Jefe Valencia". Una de estas "amigas" del exministro tenía solo un corazón como identificación. El 5 de julio de 2021 fue el último de los mensajes que aparece en el informe de la Guardia Civil dedicado a la vida íntima de Ábalos.

AMP.- Ábalos recalca que el informe de la UCO tiene "muchos errores" y que justificará todos sus ingresos ante el juez Europa Press

LA RAZÓN pudo hablar con una de estas protagonistas secundarias de la investigación. Rosalía es una de las mujeres cuyo nombre aparece en el sumario del caso por haber mantenido este tipo de encuentros con el exdirigente socialista. Defiende que no ha cometido ningún delito y no tiene nada que esconder.

"Me da mucha tristeza ver que España, Europa entera arde... y a la sociedad le interesa a quién se ha follado Ábalos", afirmó en declaraciones a este medio. Precisamente, en este documento, la UCO cifra en 8.245,7 euros la suma de los pagos acreditados por orden de Ábalos a "favor de terceras personas (Ofelia, Michel y Rozalía)" y los abonos en concepto de transporte y alojamiento con motivo de estos encuentros. Una cantidad que se habría abonado a lo largo de los años y, algunas veces, por petición de estas mujeres a Ábalos.