Precio de la luz hoy, viernes 10 de octubre, por horas: aprovecha este momento para cocinar

El precio medio de la luz para este viernes 10 de octubre registra una sensible caída con respecto a este jueves, con lo que se podrá consumir electricidad sin preocuparse demasiado por lo que esto implique en la factura de la luz. En concreto, el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) destaca que el precio medio del megavatio hora (MWh) será para este viernes 10 de 79,22 euros.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 10 de octubre?

Ya con la noche entrada, los precios del megavatio hora subirán y su cotización tocará máximos. Es por eso que es recomendable no encender los aparatos de alto consumo, como el horno, en estos momentos. En concreto, el lapso horario en el que se verá el MWh más caro será entre las 20:00 y las 21:00 cuando estará a 117,47 euros.

Por el contrario, hay una buena horquilla de horas para poder consumir luz. No se trata de cifras negativas o a cero como en otras ocasiones, pero sí se podrá ver precios en el megavatio hora por debajo de los 50 euros entre las 10:00 y las 16:00 horas, encontrándose el momento más barato del día entre las 14:00 y las 15:00 horas cuando el MWh estará cotizado en 33,23 euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 10 de octubre